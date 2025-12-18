xs
xsm
sm
md
lg

“สมบัติ วัฒนไทย” เป็นประธานร่วมมอบทุนการศึกษา 30 ทุน มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สนับสนุนผู้ช่วยพยาบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“สมบัติ วัฒนไทย” เป็นประธานร่วมมอบทุนการศึกษา 30 ทุน มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สนับสนุนผู้ช่วยพยาบาล เสริมกำลังระบบสาธารณสุขไทย

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสมบัติ วัฒนไทย ที่ปรึกษามูลนิธิฯ เป็นประธานร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 30 ทุน เพื่อเสริมกำลังบุคลากรด้านการพยาบาลและระบบสาธารณสุขของประเทศ

พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568 เวลา 14.30–15.30 น. ณ ห้อง 6510 ชั้น 5 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร โดยมี อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และคณาจารย์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนอย่างพร้อมเพรียง

ภายในงาน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธี จากนั้น คุณเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพิเศษ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ก่อนเข้าสู่พิธีมอบทุนการศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้อย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

โอกาสนี้ ตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อมูลนิธิฯ และผู้ให้การสนับสนุน ขณะที่ อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ได้กล่าวโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและการประกอบวิชาชีพด้านการพยาบาลในอนาคต

ด้าน นางสาวสมบัติ วัฒนไทย กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่ นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลในครั้งนี้ โดยทุนการศึกษาจากมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย และเอื้อให้นักศึกษาสามารถมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่

พร้อมกันนี้ ได้แสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคน และให้กำลังใจในการนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพด้านการพยาบาลอย่างมีคุณค่า เพื่อเป็นกำลังสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยในอนาคต โดยหวังว่าจะได้ร่วมแสดงความยินดีอีกครั้งในวันสำเร็จการศึกษา

ทั้งนี้ พิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ม.น.ข.เฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล” ซึ่งจัดขึ้นอย่างอบอุ่นและเปี่ยมด้วยความประทับใจ ก่อนเสร็จสิ้นพิธีและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก


















“สมบัติ วัฒนไทย” เป็นประธานร่วมมอบทุนการศึกษา 30 ทุน มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สนับสนุนผู้ช่วยพยาบาล
“สมบัติ วัฒนไทย” เป็นประธานร่วมมอบทุนการศึกษา 30 ทุน มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สนับสนุนผู้ช่วยพยาบาล
“สมบัติ วัฒนไทย” เป็นประธานร่วมมอบทุนการศึกษา 30 ทุน มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สนับสนุนผู้ช่วยพยาบาล
“สมบัติ วัฒนไทย” เป็นประธานร่วมมอบทุนการศึกษา 30 ทุน มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สนับสนุนผู้ช่วยพยาบาล
“สมบัติ วัฒนไทย” เป็นประธานร่วมมอบทุนการศึกษา 30 ทุน มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สนับสนุนผู้ช่วยพยาบาล
+5
กำลังโหลดความคิดเห็น