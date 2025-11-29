xs
เซนต์ บิวตี้ คอสเมติก คว้ารางวัล SMEs Excellence Awards 2025 ระดับ Silver Award ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลแห่งความเป็นเลิศ “TMA Excellence Awards 2025” เพื่อเชิดชูองค์กรไทยที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการ ยกระดับศักยภาพภาคธุรกิจไทยสู่การแข่งขันในระดับสากล และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568


ในปีนี้ บริษัท เซนต์ บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรภายใต้แบรนด์ “ชีววิถี” และ “เซนต์” ได้รับ รางวัล SMEs Excellence Awards 2025 ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) ระดับ Silver Award โดยได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมประกวดจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

รางวัลที่ได้รับสะท้อนถึงศักยภาพของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและกระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง


ในการนี้ นายธนวัฒน์ เจริญนิเวศนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ได้เป็นผู้แทนองค์กรเข้ารับมอบรางวัลจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ภายในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว

สำหรับรางวัลนี้ นับเป็นกำลังใจสำคัญที่สนับสนุนให้บริษัทเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ตอบโจทย์ผู้บริโภค และเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

