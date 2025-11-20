ข้าวไทยสุดฮอตในงาน CIIE 2025 ที่นครเซี่ยงไฮ้ ชาวจีนแห่ชมล้น

กรมการค้าต่างประเทศเผยผลการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงาน CIIE 2025 ที่นครเซี่ยงไฮ้ ประสบความสำเร็จตามเป้า สร้างความสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ มาตรฐาน สร้างการรับรู้ วิธีการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิไทย และสร้างการจดจำได้ มั่นใจช่วยหนุนการส่งออกข้าวไทยไปจีนได้เพิ่มขึ้น
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทย ในงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติของจีน หรือ China International Import Expo (CIIE 2025) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5–10 พ.ย.2568 ที่ผ่านมา ว่า กรมได้เข้าร่วมงาน CIIE 2025 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยบนพื้นที่ Thailand Pavilion ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การจัดนิทรรศการและการจัดแสดงตัวอย่างข้าวไทยชนิดต่าง ๆ การจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าเยี่ยมคูหาร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิไทยเพื่อรับของที่ระลึก และการสาธิตการปรุงอาหารไทยทานคู่กับข้าวหอมมะลิไทยวันละ 2 รอบ โดยได้รับความสนใจจากผู้นำเข้า ผู้ซื้อและผู้บริโภคชาวจีน รวมทั้งสื่อมวลชนของจีน ตลอดการจัดงาน 6 วัน ประมาณ 5,000 คน
ทั้งนี้ ช่วงการเปิด Thailand Pavilion ได้รับเกียรติจากดร. กิริฎา เภาพิจิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน และได้ร่วมสาธิตการทำเมนูผัดกะเพราหมูสับทานคู่กับข้าวหอมมะลิไทย แจกให้ผู้เข้าเยี่ยมชมคูหาได้ทดลองชิม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และต่างชื่นชมในความหอม ความนุ่ม และรสชาติของข้าวหอมมะลิไทย พร้อมแสดงความสนใจซื้อเพื่อนำกลับไปหุงทานที่บ้านและซื้อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลสำคัญของจีน
“การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว สอดรับกับนโยบายของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่เน้นการเพิ่มมูลค่าการส่งออก โดยการรักษาตลาดข้าวเดิมอย่างจีน ฮ่องกง และญี่ปุ่น โดยจีนเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของข้าวไทยมาโดยตลอด แต่ละปีไทยส่งออกข้าวไปจีนประมาณ 440,000–750,000 ตันต่อปี ครองส่วนแบ่งการนำเข้าข้าวของจีน 23% รองจากเมียนมา และเวียดนาม โดยการเข้าร่วมงาน CIIE 2025 สามารถสร้างความสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ มาตรฐาน การรับรู้ วิธีการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิไทย และสร้างการจดจำได้เป็นอย่างดี ซ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยกระตุ้นความต้องการข้าวไทย และรักษาส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในจีนได้ต่อไป”นางอารดากล่าว
สำหรับช่วง 9 เดือน ปี 2568 (ม.ค.-ก.ย.) ไทยส่งออกข้าวไปจีนปริมาณ 523,518 ตัน เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปี 2567 ที่ส่งออกปริมาณ 210,201 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 149.06% ส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 74% รองลงมา คือข้าวเหนียว 18% และข้าวหอมมะลิไทย 5% ที่เหลือเป็นข้าวหอมไทย ข้าวนึ่ง และข้าวกล้อง
การจัดงาน CIIE 2025 มีนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้บริหารระดับสูงระดับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีของประเทศต่าง ๆ เข้าร่วม โดยปีนี้เป็นปีพิเศษของประเทศไทย คือ ไทยและจีนก้าวสู่การครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต และยังได้รับเกียรติให้เป็นประเทศแขกเกียรติยศของรัฐบาลจีน มีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ร่วมกับประเทศแขกเกียรติยศอีก 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จอร์เจีย สวีเดน โคลอมเบีย และไนจีเรีย โดยรัฐบาลจีนได้จัดสรรพื้นที่ขนาดพิเศษในโซน Country Exhibition ให้ประเทศแขกเกียรติยศจัดนิทรรศการภาพลักษณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศตลอดระยะเวลาจัดงานด้วย
ทั้งนี้ งาน CIIE ในปีนี้ได้สร้างสถิติใหม่ คือ มีพื้นที่จัดแสดงในงานกว่า 367,000 ตารางเมตร ผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า 4,108 บริษัทจาก 138 ประเทศทั่วโลก และมีผู้เข้าร่วมงานและผู้ซื้อกว่า 460,000 คน ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดตั้งแต่มีการจัดงาน CIIE มา