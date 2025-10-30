“พาณิชย์”ลุยจัดประชาสัมพันธ์ข้าวไทยที่ตลาดจีน ซาอุดิอาระเบีย ดูไบ

กรมการค้าต่างประเทศลุยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยเดือน พ.ย.68 เข้าร่วมงาน CIIE 2025 ที่จีน Foodex Saudi 2025 ที่ซาอุดิอาระเบีย และ Thai Select Festival 2025 ที่ดูไบ พร้อมให้การต้อนรับคณะผู้นำเข้าข้าวจากฮ่องกง มั่นใจช่วยสร้างภาพลักษณ์ข้าวไทย กระตุ้นความต้องการข้าวไทย และผลักดันให้มีการส่งออกข้าวไทยได้เพิ่มขึ้น
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เดือน พ.ย.2568 กรมเตรียมจัดคณะผู้แทนเดินทางไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศจำนวน 3 งาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยและสร้างความตระหนักรู้ข้าวไทยให้กับผู้บริโภคข้าวในต่างประเทศ ภายใต้แคมเปญ “Think Rice Think Thailand” และยังเป็นการดำเนินการตามนโยบาย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้รักษาตลาดข้าวเดิม เช่น จีน ฮ่องกง และญี่ปุ่น และบุกตลาดใหม่ที่มีความต้องการและมีศักยภาพ โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออกกลาง เช่น อิรัก ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น
โดยงานแรก จะเข้าร่วมแสดงสินค้านานาชาติ China International Import Expo (CIIE) 2025 ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 1–11 พ.ย.2568 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยงาน CIIE เป็นงานแสดงสินค้านำเข้าที่ใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ จัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์จีน เพื่อส่งเสริมการนำเข้า และเป็นเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างจีนและประเทศต่าง ๆ โดยกรมเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ด้วยจีนเป็นตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทย และเป็นที่ทราบกันดีว่าจีนเป็นตลาดนำเข้าข้าวรายใหญ่ของโลก แต่ละปีนำเข้าประมาณ 1–6 ล้านตัน ขณะที่ไทยส่งออกข้าวไปจีนประมาณ 440,000–750,000 ตันต่อปี ครองส่วนแบ่งการนำเข้าข้าวของจีน 23% รองจากเมียนมา และเวียดนาม สำหรับชนิดข้าวไทยที่ส่งไปจีนส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว ข้าวหอมมะลิไทย และข้าวเหนียว
งานที่สอง เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Foodex Saudi 2025 ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 2–7 พ.ย.2568 ณ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยงานดังกล่าวเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งของซาอุดีอาระเบีย จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายทางการค้า และขยายโอกาสสู่ตลาดซาอุดีอาระเบียและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง โดยกรมเข้าร่วมงานนี้เป็นครั้งแรก เพราะเห็นว่า ซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก แต่ด้วยภูมิประเทศไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก จึงต้องนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการข้าวในประเทศ ซึ่งแต่ละปีอยู่ที่ 1.7 ล้านตัน ขณะที่นำเข้าประมาณ 1.8 ล้านตันต่อปี ซึ่งแต่ละปีไทยส่งออกข้าวไปซาอุดีอาระเบียประมาณ 14,000–30,000 ตัน ครองส่วนแบ่งปริมาณการนำเข้าข้าวของซาอุดีอาระเบีย 12% รองจากอินเดีย สหรัฐฯ ออสเตรเลีย และเวียดนาม และชนิดข้าวไทยที่ส่งออกไปซาอุดีอาระเบียส่วนใหญ่เป็น ข้าวหอมมะลิไทย รองลงมา ได้แก่ ข้าวนึ่ง และข้าวหอมไทย
งานที่สาม เข้าร่วมการจัดงาน Thai SELECT Festival 2025 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28–30 พ.ย.2568 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการที่มีศักยภาพของไทย ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม แฟชัน ไลฟ์สไตล์ และร้านอาหาร Thai SELECT หรือแนวคิด 5F ได้แก่ Food (อาหารและเครื่องดื่ม) Fight (ศิลปะมวยไทย) Festival (ศิลปวัฒนธรรมไทย) Film (ภาพยนตร์ไทยที่เน้นวัฒนธรรมไทยและวัตถุดิบอาหารไทย) และ Fashion (แฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทย) โดยกรมเข้าร่วมงานปีนี้เป็นครั้งแรก เพราะเห็นว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ของภูมิภาคตะวันออกกลาง มีเมืองดูไบเป็นท่าขนถ่ายสินค้าหลัก และเป็น Re-exporter รายใหญ่ของโลกที่ส่งสินค้าต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ทั้งในตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกา
นอกจากนี้ จะให้การรับรองคณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงเดินทางเยือนประเทศไทย ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 17–20 พ.ย.2568 ณ กรุงเทพมหานคร และนำไปศึกษาดูงานการผลิตและการแปรรูปข้าว ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง รวมทั้งพบหารือสถานการณ์การค้าข้าวกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง และสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวที่สำคัญของโลก โดยปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของตลาดฮ่องกง ครองส่วนแบ่งตลาดนำเข้าข้าวของฮ่องกงประมาณ 60% ของปริมาณการนำเข้าข้าวของฮ่องกงที่นำเข้าปีละประมาณ 275,000–307,000 ตัน สำหรับชนิดข้าวไทยที่ส่งไปฮ่องกงประมาณ 80% เป็นข้าวหอมมะลิไทย
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทย ในจีน ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และการให้การต้อนรับคณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง ไม่เพียงแต่จะช่วยประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทย ทั้งในด้านรสชาติ คุณภาพ มาตรฐาน และความหลากหลาย แต่ยังจะช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกข้าวไทยได้เพิ่มขึ้น และมั่นใจว่าการส่งออกข้าวไทยในปี 2568 จะเป็นไปตามเป้าหมาย 7.5 ล้านตัน