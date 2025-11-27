เอสซีจีได้รับ 5 รางวัลจากเวที TMA Excellence Awards 2025

เอสซีจีได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 พร้อมคว้าอีก 3 รางวัลระดับ Distinguished ในสาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้านสินค้าและบริการ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล SMEs Excellence Awards ระดับ Silver ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing)
นายปรเมศวร์ นิสากรเสน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี กล่าวว่า “รางวัลที่เอสซีจีได้รับในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับการบริหารองค์กรให้มีความพร้อมรอบด้าน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เอสซีจีให้ความสำคัญกับ ‘คน’ ในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดขององค์กร เปิดพื้นที่ให้พนักงานได้ปล่อยพลัง และแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ภายใต้แนวคิด องค์กรแห่งโอกาส ‘Organization of Possibilities’ พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติ ควบคู่การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวทาง Inclusive Green Growth เพื่อร่วมสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน”
นอกจากนี้ เอสซีจี พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทวงกลม จำกัด ผู้ผลิตคอนกรีต บล็อก อิฐบล็อก อิฐตัน อิฐลวดลายคุณภาพระดับประเทศ รับรางวัล SMEs Excellence Awards ระดับ Silver ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า พร้อมนำหลักคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG : Environmental, Social and Governance) เป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน
สำหรับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2025 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบแก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการสาขาต่าง ๆ จากการสำรวจความคิดเห็น ของผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพิจารณาจากแนวทาง การบริหารองค์กรในสาขานั้น ๆ ประกอบกับผลลัพธ์และความสำเร็จ จากการดำเนินงาน โดยมีดร. กิริฎา เภาพิจิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล