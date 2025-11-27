HUAWEI คว้ารางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2025

หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) รับรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “Thailand Corporate Excellence Awards 2025” สาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence) จากเวที TMA Excellence Awards 2025 ตอกย้ำความมุ่งมั่นของหัวเว่ยในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศไทย พร้อมทั้งสนับสนุนภาคธุรกิจและชุมชนให้เข้าถึงโอกาสดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง
รางวัลดังกล่าวจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบรางวัล โดยในปีนี้ ดร. ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การได้รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนานวัตกรรม ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างโอกาสด้านดิจิทัลอย่างทั่วถึง หัวเว่ยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางดิจิทัลแห่งภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
นายนิธิ ภัทรโชค ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย กล่าวว่า TMA ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง แข็งแกร่ง และช่วยผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ทุกองค์กรที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบให้แก่องค์กรอื่นๆ ทั่วประเทศ ในการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป
นายเดวิด หลี่ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า หัวเว่ย ประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ รางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของหัวเว่ยในการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และเป็นแรงผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างเต็มรูปแบบ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ทุกคน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร ภายใต้วิสัยทัศน์ "Grow in Thailand, Contribute to Thailand" ที่มุ่งเน้นการเติบโตไปพร้อมกับประเทศไทยและร่วมสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง
ดร. ชวพล กล่าวเสริมว่า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา หัวเว่ยร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศไทยและทั่วอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนสู่อนาคตดิจิทัลที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเสริมบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางดิจิทัลและ AI ของภูมิภาค โดยหัวเว่ยทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายชั้นนำในการยกระดับเครือข่าย 5G และส่งเสริมการใช้งาน AI ในอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ หัวเว่ยได้ลงทุนสร้างศูนย์ข้อมูล 3 แห่งในไทย เพื่อให้บริการข้อมูลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง พร้อมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐกว่า 220 แห่ง ผ่านโซลูชัน Huawei Cloud
ในด้านพัฒนาบุคลากร หัวเว่ยร่วมกับภาครัฐและสถาบันการศึกษา เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลของคนไทย โดยตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรมากกว่า 30,000 คน ภายในปี 2568 เพื่อรองรับการเติบโตของ AI และคลาวด์ในภูมิภาค
ในอนาคต หัวเว่ย มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ความเป็นดิจิทัลที่อัจฉริยะและยั่งยืน พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำของประเทศด้านการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน