เคทีซีคว้ารางวัลความเป็นเลิศ 2 ปีซ้อน จาก TMA

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เคทีซี)รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence Award) ในโครงการ Thailand Corporate Excellence Awards 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการตลาด โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี นางสาวกิริฎา เภาพิจิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล และนางประณยา นิถานานนท์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานการตลาดบัตรเครดิตเคทีซีเป็นผู้แทนองค์กรขึ้นรับรางวัล
นางประณยากล่าวว่า การได้รับรางวัล Marketing Excellence Award จาก TMA สะท้อนถึงความทุ่มเทของเคทีซีในการสร้างสรรค์กลยุทธ์ที่ไม่เพียงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แต่ยังยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมให้โปร่งใส ปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาว ที่ผ่านมา เคทีซีมุ่งสร้างมาตรฐานความเป็นเลิศด้านการตลาดในทุกมิติ โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน ตั้งแต่การให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรม การออกแบบแคมเปญการตลาดและการสื่อสารที่ไม่สร้างภาระหนี้เกินจำเป็น พร้อมเสริมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้และพัฒนาความรู้ของทีมขายให้สอดคล้องกับแนวทาง Responsible Lending และ Market Conduct
“เราใช้กลยุทธ์ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของสมาชิกในทุก Touchpoint โดยผสานเทคโนโลยี AI และแพลตฟอร์มดิจิทัลเข้ากับการตลาด เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และเพิ่มคุณค่าให้กับสมาชิก พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล เช่น การลดการใช้ทรัพยากร การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน และการมีส่วนร่วมกับชุมชน”
ทั้งนี้ ความสำเร็จของเคทีซีเกิดจากการนำนวัตกรรมเข้ามายกระดับบริการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่บัตรเครดิตดิจิทัลที่มีรหัสความปลอดภัยแบบ Dynamic CVV เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล ไปจนถึงการพัฒนา Digital Journey แบบครบวงจร ที่เปลี่ยนจากระบบเอกสารสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อให้ทุกขั้นตอน ‘ง่าย เร็วและไร้รอยต่อ’ ผ่านระบบสมัครออนไลน์ e-Application สำหรับลูกค้า ตั้งแต่สมัคร ตรวจสอบสถานะ จนถึงเปิดใช้งานบัตรในที่เดียว (End-to-end digital process) และ Agent App สำหรับทีมขาย ซึ่งช่วยลดขั้นตอน เพิ่มความโปร่งใส และติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้เชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์ที่มุ่งสร้างประสบการณ์ดิจิทัล (Digital-First Experience) ผ่านแอปพลิเคชัน ‘KTC Mobile’ ที่เป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ของสมาชิก ตั้งแต่การสมัคร การใช้จ่าย การรับสิทธิพิเศษ ไปจนถึงการสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล (Hyper-Personalization) ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด