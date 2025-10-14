xs
xsm
sm
md
lg

DPU จับเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ เสิร์ฟหลักสูตร“ศิลปะการประกอบอาหาร” ปั้นเชฟรุ่นใหม่ครบรส “ศาสตร์ ศิลป์ มีสไตล์”ต่อยอดสู่อาชีพระดับนานาชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ดร. ยุวรี โชคสวนทรัพย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)
คณะการท่องเที่ยว ฯ DPU เปิดหลักสูตร “ศิลปะการประกอบอาหาร” ผสมผสานวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และธุรกิจ ปั้นเชฟรุ่นใหม่ ครบรส ทั้งศาสตร์และสไตล์ เน้นลงมือทำ สัมผัสประสบการณ์จากตัวจริงในวงการ เชิญเชฟชื่อดังร่วมถ่ายทอดเคล็ดลับ พร้อมโอกาสเติบโตสู่เชฟระดับนานาชาติหรือเจ้าของแบรนด์อาหารในฝัน


ดร. ยุวรี โชคสวนทรัพย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทรนด์การบริโภคอาหารของผู้คนไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงเรื่องรสชาติเท่านั้น แต่ยังให้ความใส่ใจในด้านสุขภาพ ประสบการณ์ในการกิน ทั้งบรรยากาศและความสวยงามของจานอาหาร รวมถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ต้องปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งอาหารท้องถิ่นแบบดั้งเดิม และอาหารที่ผสมผสานเทคนิคสมัยใหม่ ต่างได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร ภายใต้คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม DPU เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงขึ้นใหม่จากแนวคิด “อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม” โดยนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาผนวกกับศิลปศาสตร์และการบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกมิติ ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหาร การท่องเที่ยวและการโรงแรม ให้สอดคล้องกับเทรนด์ผู้บริโภคและตลาดแรงงานในอนาคตมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการ ปลุกศักยภาพ เปลี่ยนอนาคต (Potential Development) ของผู้เรียนให้พร้อมก้าวสู่โลกอาชีพอาหารอย่างมั่นใจ


คณบดีคณะการท่องเที่ยวฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร เน้นการผลิตเชฟที่มีความสามารถรอบด้าน ประกอบด้วยเนื้อหา 3 เสาหลักสำคัญ ได้แก่ 1. วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ ให้ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ และการจัดการกับภาวะแพ้อาหาร การสังเกตอาการแพ้และวิธีรับมือเบื้องต้น ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในยุคที่ผู้คนมีความหลากหลายในการบริโภคอาหาร 2. ทักษะการประกอบอาหารหลากหลายวัฒนธรรม ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การทำอาหารจากทั่วโลก และครอบคลุมไปถึงการสร้างสรรค์เมนูอาหารที่มีเอกลักษณ์ระดับ Chef's Table และ Fine Dining เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถก้าวเข้าอุตสาหกรรมอาหารและโรงแรมในระดับนานาชาติ หรือเป็นผู้ประกอบการเองได้ในอนาคต และ 3. การออกแบบอาหาร สอนการจัดจานอาหารคาวและหวานให้สวยงามน่าสนใจ และเทคนิคการตกแต่งต่าง ๆ รวมถึงการถ่ายภาพอาหารและการนำเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ


“นอกเหนือจากเนื้อหาหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกมิติ DPU ยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคลากรและองค์กรในอุตสาหกรรมอาหารและการโรงแรมอย่างกว้างขวาง โดยเชิญเชฟชื่อดัง ผู้เชี่ยวชาญจากธุรกิจจัดเลี้ยง และบริษัทอุปกรณ์เครื่องครัว มาร่วมเป็นวิทยากร ถ่ายทอดทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์จากการทำงานจริง อีกทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังมีนโยบายสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันและเวิร์กช็อประดับประเทศและนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และโปรไฟล์ที่โดดเด่นสำหรับการต่อยอดในอนาคต” ดร. ยุวรีกล่าวพร้อมเสริมว่า เมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต และมีโอกาสประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย ซึ่งหลายประเทศยังขาดแคลนเชฟมืออาชีพอยู่ เช่น ออสเตรเลีย จึงนับเป็นโอกาสสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษ เพราะสามารถต่อยอดสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศได้ อีกทั้งเชฟยังเป็นหนึ่งในสายอาชีพที่สร้างรายได้สูง โดยขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคน ซึ่ง DPU มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพ ทั้งในด้านความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร เพื่อเติบโตอย่างมืออาชีพในสายงานอาหารระดับโลก

อาจารย์ธีราพัทธ์ ชมชื่นจิตต์สิน หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ด้าน อาจารย์ธีราพัทธ์ ชมชื่นจิตต์สิน หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เพื่อสร้างเชฟมืออาชีพที่มีความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์แห่งการทำอาหารอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งอาหารไทย อาหารตะวันตก อาหารเอเชีย อาหารยุคใหม่ รวมถึงการจัดแต่งอาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ พร้อมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ด้านการออกแบบ การจัดจาน การถ่ายภาพ และการสร้างเรื่องราว (Storytelling) เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำเสนออาหารได้อย่างสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์ อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในด้านการบริหารจัดการร้านอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยหลักสูตรเน้นการลงมือปฏิบัติตั้งแต่ชั้นปีแรก การศึกษาดูงานภายนอก และการเรียนรู้จากเชฟชื่อดังระดับประเทศที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริง


อาจารย์ธีราพัทธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า DPU ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดรับกับเทรนด์ของผู้บริโภคและตลาดแรงงานในอนาคต โดยเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการถ่ายภาพอาหาร การสื่อสาร และการสร้างแบรนด์ผ่านเรื่องราว เพื่อให้นักศึกษามีทักษะครบทั้งเชิงเทคนิคและเชิงสร้างสรรค์ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเชฟในโรงแรมหรือภัตตาคาร เจ้าของธุรกิจอาหาร นักรีวิวอาหาร ฟู้ดสไตลิสต์ ที่ปรึกษาร้านอาหาร หรือครูสอนทำอาหาร ทั้งยังมีความได้เปรียบในตลาดแรงงานจากพื้นฐานทักษะที่แข็งแกร่งและประสบการณ์จริงตลอดหลักสูตร ซึ่งช่วยให้บัณฑิตพร้อมก้าวสู่สายอาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร การท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างมั่นใจ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ https://www.dpu.ac.th/th/faculty-of-tourism-and-hospitality

ดร. ยุวรี โชคสวนทรัพย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)
อาจารย์ธีราพัทธ์ ชมชื่นจิตต์สิน หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
DPU จับเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ เสิร์ฟหลักสูตร“ศิลปะการประกอบอาหาร” ปั้นเชฟรุ่นใหม่ครบรส “ศาสตร์ ศิลป์ มีสไตล์”ต่อยอดสู่อาชีพระดับนานาชาติ
DPU จับเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ เสิร์ฟหลักสูตร“ศิลปะการประกอบอาหาร” ปั้นเชฟรุ่นใหม่ครบรส “ศาสตร์ ศิลป์ มีสไตล์”ต่อยอดสู่อาชีพระดับนานาชาติ
DPU จับเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ เสิร์ฟหลักสูตร“ศิลปะการประกอบอาหาร” ปั้นเชฟรุ่นใหม่ครบรส “ศาสตร์ ศิลป์ มีสไตล์”ต่อยอดสู่อาชีพระดับนานาชาติ
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น