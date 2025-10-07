CIBA DPU นำทีมนักศึกษาโชว์ศักยภาพ คว้ารางวัลจากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปีที่ 7 สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) โดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2568” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยพิธีปิดและการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ณ ห้องสัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) มีนักศึกษาจำนวน 5 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อนำเสนอผลงานที่ผสานความรู้ด้านธุรกิจ การตลาด ศิลปะ การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการสู่การพัฒนาชุมชนจริง โดยมีทีม Roots & Routes นำเสนอการพัฒนาธุรกิจและบริการท่องเที่ยว ของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านยางพัฒนา จังหวัดนครปฐม คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง
อาจารย์สุรชัย สวนทับทิม รองคณบดีและหัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดและการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) และหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า เป้าหมายหลักของโครงการ คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าในชุมชนและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน ในแต่ละปีจะมี 5 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ โดยมาจากการสำรวจของมหาวิทยาลัย ร่วมกับธนาคารออมสิน และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (พช.) ในการคัดเลือกชุมชนที่มีสินค้าที่น่าสนใจ หรือชุมชนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น เพื่อต่อยอดและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ สำหรับผลการแข่งขันในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับการแก้
ปัญหาจริงของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยผลการตัดสินมีดังนี้
• รางวัลชนะเลิศ: ทีม Roots & Routes ชุมชนบ้านยางพัฒนา จังหวัดนครปฐม
• รองชนะเลิศอันดับ 1: ทีม Summit Seekers วิสาหกิจชุมชนเสื้อผ้าสำเร็จรูปและมัดย้อม จังหวัดนนทบุรี
• รองชนะเลิศอันดับ 2: ทีม Little Roukies ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านขวัญเมือง จังหวัดนนทบุรี
• รองชนะเลิศอันดับ 3 (2 ทีม):
• ทีม วิจิตรนนทรี ศูนย์ทอผ้าจังหวัดนนทบุรี กลุ่มรวมใจรักษ์มหาสวัสดิ์
• ทีม U Want We Take กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านท่าอิฐสัมพันธ์ จังหวัดนนทบุรี
รองคณบดี CIBA กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความสำเร็จของนักศึกษาในวันนี้ยืนยันว่า DPU สามารถบูรณาการความรู้เชิงทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชน เข้าใจการบริหารจัดการเศรษฐกิจฐานราก และสามารถพัฒนาตนเองให้พร้อมเผชิญความท้าทายในโลกการทำงานได้จริง สิ่งนี้ตรงกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า ‘ปลุกศักยภาพ เปลี่ยนอนาคต’ (Our Future is Our Potential)”
น้องกอล์ฟ-วริศ สารพิษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดและการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล CIBA ตัวแทนจากทีม Roots & Routes ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน กล่าวว่า “การลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้เราเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมีคุณค่ามหาศาล และสามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางธุรกิจได้จริง เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชน และจะนำประสบการณ์ครั้งนี้ไปต่อยอดทั้งในชีวิตการเรียนและการทำงานในอนาคต”
ในมุมของภาคีผู้สนับสนุน นายธนัญชัย แสนสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค 5 ธนาคารออมสิน กล่าวถึงความสำคัญของโครงการนี้ว่า “ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นศักยภาพของนักศึกษาไทยที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงจริง ๆ ให้กับชุมชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นไม่เพียงช่วยให้ชุมชนเติบโต แต่ยังทำให้นักศึกษามีความเข้าใจสังคมและพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต”
บรรยากาศการนำเสนอผลงานเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์ นักศึกษาแต่ละทีมได้ออกแบบแนวทางการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น ทำให้เกิดมิติใหม่ของการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดสมัยใหม่ ชุมชนเองก็ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งได้จริง
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม หรือการแข่งขันเชิงธุรกิจที่รุนแรงขึ้น การสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่หลายประเทศให้ความสำคัญ การที่นักศึกษาไทยได้ลงมือปฏิบัติจริงในโครงการนี้ ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ แต่ยังเป็นการเตรียมกำลังคนที่มีศักยภาพ พร้อมเผชิญโลกอนาคตและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคม
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นในปีนี้จึงไม่ใช่เพียงเวทีประกวดแข่งขัน แต่คือการบ่มเพาะบัณฑิตให้เป็นทั้งนักคิด นักปฏิบัติ และนักพัฒนา ที่สามารถนำความรู้ไปสร้างคุณค่าจริงให้กับชุมชนและประเทศชาติ ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับแนวคิดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ว่า “Discover Potential Unlimited” ซึ่งตอกย้ำว่า ศักยภาพของนักศึกษาไร้ขีดจำกัดและสามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าได้จริง