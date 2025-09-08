CIBA DPU เสริมศักยภาพนักศึกษาด้วย Workshop “Creative & Innovation Thinking” ปั้นนักคิดสร้างสรรค์สู่ตลาดแรงงานยุคใหม่

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ได้จัดโครงการ “Creative and Innovation Thinking Workshop” เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 ณ ห้อง 213AB โดยมีนักศึกษาหลักสูตรการจัดการชั้นปีที่ 2–4 รวมทั้งสิ้น 112 คน พร้อมคณาจารย์เข้าร่วม กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณวิษณุ ทวีชัยวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท พลัสวัน อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด มาบรรยายและจัด Workshop ให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมสากลและหลักการ Design Thinking ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในโลกธุรกิจ
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ ประเทศต่าง ๆ กำลังให้ความสำคัญกับบุคลากรที่มีความสามารถคิดเชิงสร้างสรรค์และแก้ปัญหาเชิงระบบ ขณะที่ประเทศไทยเองก็กำลังเดินหน้าผลักดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ Creative Economy ซึ่งสอดคล้องกับทักษะที่โครงการนี้มุ่งสร้างให้นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ได้พัฒนา
อาจารย์วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) เปิดเผยว่า “นักศึกษาในวันนี้ไม่ใช่เพียงผู้เรียนในห้องเรียน แต่ต้องเป็นผู้สร้างคุณค่าใหม่ในโลกการทำงาน การได้ลงมือทำ Workshop กับผู้เชี่ยวชาญภายนอกเช่นนี้จะช่วยเปิดมุมมองและสร้างความมั่นใจในการนำความรู้ไปต่อยอดในอนาคต”
ส่วน ผศ.ดร.จรัญญา ปานเจริญ หัวหน้าโครงการ กล่าวเสริมว่า “เราออกแบบให้กิจกรรมนี้เชื่อมโยงกับหลายรายวิชา เช่น กลยุทธ์และกระบวนการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประกอบการเชิงนวัตกรรม ทำให้นักศึกษาได้ทั้งความรู้เชิงทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริง”
ในด้านมุมมองของนักศึกษา น.ส.ชนธิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เล่าว่า “ตอนแรกคิดว่าการคิดเชิงนวัตกรรมเป็นเรื่องไกลตัว แต่พอได้ทำ Workshop จริง ๆ พบว่ามันช่วยให้เราคิดเป็นระบบมากขึ้น และสามารถใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน และสิ่งที่ได้มากที่สุดคือการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม ทุกคนได้แลกเปลี่ยนความคิด และสุดท้ายก็สร้างชิ้นงานที่จับต้องได้ขึ้นมาจริง ๆ”
โครงการครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ แต่ยังเชื่อมโยงกับแนวโน้มระดับโลกที่ต้องการบุคลากรที่สามารถคิด วิเคราะห์ และออกแบบนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นมากกว่าความรู้ในชั้นเรียน แต่เป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ให้พร้อมแข่งขันในตลาดแรงงานทั้งไทยและต่างประเทศ ภายใต้ทิศทางของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ปลุกศักยภาพ เปลี่ยนอนาคต Discover Potential Unlimited ที่มุ่งเน้นการค้นพบศักยภาพและสร้างโอกาสไร้ขีดจำกัดสำหรับคนรุ่นใหม่
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (CIBA DPU) เว็บไซต์: https://www.dpu.ac.th/th/college-of-innovative-business-and-accountancy