รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในงานสัมมนา “ไทยกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาเซียน”

นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดงานสัมมนา “ไทยกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาเซียน” (Thailand and Creative ASEAN) ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดโดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)ในโอกาสดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำถึงศักยภาพของภูมิภาคอาเซียนด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเน้นโอกาสในการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งรวมถึงบทบาทของรัฐบาลในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญทั้งในระดับประเทศและในภูมิภาค โดยเฉพาะการหารือแนวทางการพัฒนา สร้างความเข้มแข็ง และบ่มเพาะกลุ่มคนที่มีศักยภาพ ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย (MSMEs) และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ในกิจกรรมการบรรยายภายใต้หัวข้อ “การสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์: แนวทางปฏิบัติและประสบการณ์ที่ดี (Promoting Creative Economy: Best Practices and Experiences) และ “สถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางต่อไปในการผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอาเซียน (Current Status and Way Forward in Promoting ASEAN’s Creative Economy)” มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights: IPR) ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของไทย อาเซียน ประเทศคู่เจรจา และองค์การระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนเป็นเวทีระดมสมอง เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในกรอบอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาในช่วงการหารือ วิทยากรที่เข้าร่วมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี สำนักเลขาธิการอาเซียน องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และภาครัฐและภาคเอกชนไทยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเห็นเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากแบรนด์ไทย อาทิ PDM VINN PATARARIN ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนแบรนด์ระดับโลกอย่าง POP MART พร้อมกับจัดแสดงข้อมูลความร่วมมือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในกรอบอาเซียน และนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำผลจากงานสัมมนาดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียนที่เกี่ยวข้องต่อไป