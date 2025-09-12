CIBA DPU เปิด “หลักสูตรให้เลือกเรียนวันเสาร์หรืออาทิตย์” เรียนเข้ม เวลาสั้น รับวุฒิ ป.ตรีใน 2 ปี

CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เดบิวต์ “หลักสูตรวันเสาร์หรืออาทิตย์” เปิด 6 หลักสูตรตอบโจทย์ตลาดแรงงานโลก เสิร์ฟคนวัยทำงานด้วยรูปแบบ Block Course “ได้ความรู้เข้ม ใช้เวลาสั้น จบเป็นวิชา” รับวุฒิ ป. ตรี ใน 2 ปี ปลดล็อกข้อจำกัดเรียนระหว่างทำงาน พัฒนาทุนมนุษย์ได้ต่อเนื่อง ปูทางสู่อาชีพแห่งอนาคต เชื่อหนุนสร้าง Startup ให้ไทยแข่งเศรษฐกิจโลกได้
อาจารย์วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่า แนวโน้มการศึกษาในอนาคตจะถูกขับเคลื่อนด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ที่ผู้คนจะเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทุกช่วงวัย เพื่อปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาจะไม่สิ้นสุดลงหลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน แต่ยังคงมีการ Reskill & Upskill หรือกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาในระหว่างทำงานเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีการรับรองคุณวุฒิ ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในตลาดแรงงานได้ CIBA DPU จึงได้เปิด “หลักสูตรวันเสาร์หรืออาทิตย์” โดยออกแบบมาสำหรับคนทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และยกระดับวุฒิการศึกษาไปสู่ระดับปริญญาตรี สามารถเลือกเรียนวันเสาร์หรืออาทิตย์ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต โดยเปิดสอน 6 หลักสูตร ได้แก่
1. การบัญชี (Accounting) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน ภาษี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝึกการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การตรวจสอบบัญชี (Audit) และการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานสากล นำไปต่อยอดเป็นผู้ทำบัญชี (Accountant) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor : TA) ได้ สามารถประกอบอาชีพนักบัญชีภาครัฐ ผู้ตรวจสอบภายใน นักวางระบบบัญชี หรือเปิดธุรกิจส่วนตัว เช่น ธุรกิจรับทำบัญชี สอบบัญชี เป็นต้น
2. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) เรียนการวางแผน ควบคุม และบริหารจัดการขนส่ง คลังสินค้า และห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและซอฟต์แวร์ด้านโลจิสติกส์ เน้นการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา และความร่วมมือกับภาคธุรกิจ เมื่อศึกษาจบสามารถเป็นนักวางแผนซัพพลายเชน นักวิเคราะห์โลจิสติกส์ ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ฯลฯ
3. การตลาดและการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล (Marketing and Digital Branding) เน้นการตลาดยุคใหม่ การสร้างแบรนด์ และการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เรียนรู้การทำตลาดออนไลน์ Content Marketing, Social Media Marketing และ Data Analytics โดยฝึกปฏิบัติจริงผ่านโครงการและความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ นำไปสู่อาชีพนักการตลาดดิจิทัล Digital Brand Manager นักวางแผนการตลาด นักสร้างคอนเทนต์ นักโฆษณาออนไลน์ฯลฯ
4. การจัดการ (Management) เรียนรู้ครอบคลุมการบริหารองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการเชิงกลยุทธ์ และการจัดการนวัตกรรม พัฒนาทักษะผู้นำ การคิดเชิงกลยุทธ์ และการแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้บริหารหรือประกอบธุรกิจเอง ปูทางสู่สายงานผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ที่ปรึกษาธุรกิจ นักวิเคราะห์ธุรกิจ เป็นต้น
5. ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) เรียนรู้เรื่องการค้าระหว่างประเทศ การลงทุน การเจรจาธุรกิจ และวัฒนธรรมข้ามชาติ เน้นการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม เช่น จีน ญี่ปุ่น ในการทำงานจริง ฝึกปฏิบัติด้านธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และการทำงานร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ เพื่อเข้าสู่อาชีพนักธุรกิจระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่การค้าต่างประเทศ พนักงานองค์กรข้ามชาติฯลฯ
6. ระบบสารสนเทศ (Information Systems) เป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน เรียนรู้การออกแบบและจัดระบบฐานข้อมูล (Database), การวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP-Enterprise Resource Planning), ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI-Business Intelligence), ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business) เน้นทักษะด้านดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ เมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพนักวิเคราะห์ระบบ นักพัฒนาระบบ ERP, นักวิเคราะห์ข้อมูล หรือสายงานด้าน IT เป็นต้น
คณบดี CIBA กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรวันเสาร์หรืออาทิตย์ ที่เปิดสอนทั้ง 6 หลักสูตร ออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ที่มีเวลาจำกัด โดยเฉพาะคนวัยทำงาน ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ที่ต้องการศึกษาต่อ และผู้ที่ต้องการปริญญาตรีใบที่สองขณะทำงาน โดยการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ Block Course ให้ความรู้แบบเข้มข้นในช่วงเวลาสั้น เน้นการสอนวิชานั้นจนจบในบล็อกหนึ่งหรือช่วงเวลาหนึ่งแล้วสอบในแต่ละรายวิชา ผู้เรียนสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ได้อย่างเต็มที่ ทำให้ได้ความรู้ต่อเนื่อง เข้าใจได้ง่ายขึ้น เหมาะกับวัยทำงานที่ไม่มีเวลาทบทวนหรือเชื่อมโยงเนื้อหาระหว่างวันได้เต็มที่ โดยหลักสูตรวันเสาร์หรืออาทิตย์มุ่งเน้นทั้งความรู้ และทักษะที่สามารถนำไปใช้ในโลกการทำงานได้จริง ผู้เรียนรับวุฒิปริญญาตรีได้ภายใน 2-3 ปี มีความรู้ที่นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้จริง เป็นการเพิ่มโอกาสการเติบโตในสายอาชีพ สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ดีขึ้น รวมถึงมีโอกาสพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต
“หลักสูตรวันเสาร์หรืออาทิตย์จะช่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ทางธุรกิจ ทักษะดิจิทัล ภาษา และการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรมที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการเป็นผู้ประกอบการ ผลักดันให้เกิดธุรกิจใหม่ (Startup) สร้างงาน สร้างรายได้ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่สังคม หลักสูตรนี้จึงเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพของคนทำงาน เป็นการสร้างทุนมนุษย์ที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตาม Slogan ใหม่ของมหาวิทยาลัยที่มุ่ง “ปลุกศักยภาพเปลี่ยนอนาคต” และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคที่เทคโนโลยีและบริบททางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว”อาจารย์วสุกานต์ กล่าวในตอนท้าย
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ www.dpu.ac.th/th/college-of-innovative-business-and-accountancy