ก๊าซหุงต้ม ปตท. บุกงาน Heliconia Food Festival 2025 โชว์พลัง “ดูแลดีที่ 1 ดูที่ซีลทอง”

ก๊าซหุงต้ม ปตท. ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้มคู่ครัวไทย จัดเต็มความสนุกในงาน Heliconia Food Festival 2025 เทศกาลอาหารสุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 8–17 สิงหาคม 2568 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งปีนี้มาในธีม “Amusement Park of Food” รวบรวมที่สุดของอาหาร บรรยากาศ และความสนุกไว้ใจกลางกรุงเทพฯ
ภายในงาน พบกับบูธ ก๊าซหุงต้ม ปตท. ที่มาพร้อมกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น ตู้ถ่ายภาพเก็บโมเมนต์อร่อย นำขบวนโดย “น้องถังถัง” ที่มาอวดความน่ารักกลางเมืองพร้อมจุดพลังความปลอดภัยให้คนกรุงฯ หันมาใส่ใจและสังเกต “ซีลทอง QR” สัญลักษณ์ที่ช่วยการันตีว่าเป็นก๊าซหุงต้ม ปตท. ของแท้จาก OR ที่ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยของถังตามมาตรฐาน มอก. พร้อมบรรจุน้ำก๊าซคุณภาพที่ปลอดภัย ร้อนไว ไฟแรง แน่นอนตามสโลแกน “ดูแลดีที่ 1 ดูที่ซีลทอง” อีกทั้งยังมีเกมสนุก ๆ และสินค้าราคาพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ก๊าซกระป๋อง by ก๊าซหุงต้ม ปตท. ที่ปลอดภัย อุ่นใจ พร้อมใช้ทุกที่ มาพร้อมระบบรักษาสมดุลแรงดันป้องกันการระเบิก (TSR) ตุ๊กตาน้องถังถัง และสายยาง มอก. ที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานกับก๊าซหุงต้มโดยเฉพาะ ทนแรงดันได้มากกว่าปกติถึง 3 เท่า ชวนคนไทยร่วมสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยแบบจัดเต็มภายในงาน พร้อมร่วมลุ้นไปกับกิจกรรม Reality Food Selling ที่โชว์ยอดขายเมนูแสนอร่อยจากเชฟชื่อดังทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ตลอด 10 วันเต็ม
ก๊าซหุงต้ม ปตท. เดินหน้าเน้นย้ำความมั่นใจด้านความปลอดภัยโดยเป็นแบรนด์แรกในประเทศไทยที่กระบวนการซ่อมและทดสอบถังก๊าซของโรงซ่อมถังได้รับมาตรฐาน มอก. 151 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) มั่นใจได้เลยว่าถังทุกใบผ่านการดูแลซ่อมแซมและทดสอบความปลอดภัยมาเป็นอย่างดีก่อนส่งตรงถึงทุกครัวเรือนไทยอย่างแน่นอน
อย่าลืมแวะไปสนุกและสัมผัสความอร่อยที่มาพร้อมกับคุณภาพจาก ก๊าซหุงต้ม ปตท. ในงาน Heliconia Food Festival 2025 ตลอด 10 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 8–17 สิงหาคม 2568 นี้! ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดี ๆ ทาง Facebook Fanpage จุดพลังความอร่อย by ก๊าซหุงต้ม ปตท. และ แอปพลิเคชัน OR LPG หรือโทร. 1365 Contact Center
ก๊าซหุงต้ม ปตท. ของแท้ ต้องสั่งที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านและจุดจำหน่ายในสถานีบริการ PTT Station เท่านั้น
ดูร้านค้าใกล้บ้าน: www.pttlpgshops.com สั่งก๊าซหุงต้มปตท. ผ่านแอปฯ OR LPG กดโหลดแอปจากลิงก์: https://bit.ly/4jlPq23