คาร์นิวัลเมจิกคว้ารางวัล Brass Ring Award สาขา The Showstopper จาก IAAPA

คาร์นิวัลเมจิก มหัศจรรย์อาณาจักรเมืองไฟ สวนสนุกยามค่ำคืนในจังหวัดภูเก็ต ได้รับรางวัล Brass Ring Award สาขา The Showstopper จาก IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions) หรือสมาคมสวนสนุกและสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก ในงาน IAAPA Expo Europe ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2568 ณ Europa-Park ประเทศเยอรมนีคาร์นิวัลเมจิกได้รับรางวัลการแสดงขบวนแห่พาเหรด “ริเวอร์คาร์นิวัล” (River Carnival Parade) ที่โดดเด่นด้วยขบวนแห่พาเหรดอันยิ่งใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยรถพาเหรดที่ยาวที่สุดในโลก พร้อมการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและเทคนิคพิเศษ สร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความอลังการ และการแสดงที่สร้างสถิติโลกก่อนหน้านี้ คาร์นิวัลเมจิกยังได้รับรางวัลระดับโลกด้วยการคว้า 9 สถิติกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด (Guinness World Records) และได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร TIME ให้เป็นหนึ่งใน “World's Greatest Places 2023” หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2566นายกิตติกร คิ้วคชา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด กล่าวว่า “รางวัลทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความทุ่มเทของทีมงานในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ความบันเทิงระดับโลก คาร์นิวัลเมจิกจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและนำเสนอการแสดงที่น่าประทับใจให้กับผู้ชมจากทั่วโลก”การได้รับรางวัลนี้ถือเป็นการยืนยันมาตรฐานระดับโลกของคาร์นิวัลเมจิก และผลักดันให้เราไปสู่การเป็นผู้นำด้านการแสดงในระดับนานาชาติ