หัวหินเตรียมจัดใหญ่! เทศกาลอาหารริมหาด "Hua Hin Food Fest on the beach 2025" สิงหาคมนี้

ประจวบคีรีขันธ์ - เทศบาลนครหัวหิน จับมือเครือข่าย เตรียมจัดงานเทศกาลอาหารหัวหิน ประจำปี 2568 สุดยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่องาน “Hua Hin Food Fest on the beach 2025” ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2568 ณ ชายหาดหัวดอน เขาตะเกียบ หวังกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจช่วง Low Seasonวันนี้( 17 ก.ค.) นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีนครหัวหิน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลอาหารหัวหิน ประจำปี 2568 โดยมี นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีฯ, นายบุญยืน พูลลาภ ประธานชมรมเชฟหัวหิน-ชะอำ คณะกรรมการชมรม, นายปพนภพ ดวงแก้ว หัวหน้างานสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสินธุ์ สำนักงานเทศบาลนครหัวหินนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีนครหัวหิน กล่าวว่า เทศบาลนครหัวหิน ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดกิจกรรมเทศกาลอาหารหัวหินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในช่วง Low Season โดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เข้ามา "ชม ช็อป ชิม แชะ" สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นสำหรับในปีนี้ กำหนดจัดงานเทศกาลอาหารหัวหิน ประจำปี 2568 “Hua Hin Food Fest on the beach 2025” ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2568 ณ ชายหาดหัวดอน เขาตะเกียบ ไฮไลท์ของงานประกอบด้วย การออกบูธจำหน่ายอาหารท้องถิ่นและอาหารชื่อดังจากโรงแรมต่างๆ ในพื้นที่หัวหิน-ชะอำ รวมกว่า 100 บูธ การแสดงบอลลูนหลากสีสันริมชายหาด การแสดงน้ำพุเริงระบำประกอบแสงสีเสียงสุดตระการตา การประดับประดาไฟ และจุดแลนด์มาร์กสวยงามสำหรับนักท่องเที่ยวเข้ามาชมและถ่ายภาพนอกจากนี้ ยังมีลานกิจกรรม Art & Craft หรือ งานศิลปะและหัตถกรรม อีกด้วย ทั้งนี้ กำหนดจัดงานในช่วงวันหยุดยาว เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้อย่างเต็มที่ พร้อมด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว คนในท้องถิ่น และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างดี