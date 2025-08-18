เปิดสถิติอุบัติเหตุ บนทางหลวง ก.ค.ลดลง 22% สาเหตุจากขับเร็วมากที่สุด

กรมทางหลวง เปิดสถิติ อุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงเดือนก.ค. 2568 จำนวน 1,233 ครั้ง ลดลง 22% มีเสียชีวิต 115 คน ลดลง 36% สาเหตุหลักยังเกิดจากขับเร็วเกินกฎหมายกำหนด
กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย รายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำเดือนกรกฎาคม 2568 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า บนโครงข่ายทางหลวงในความรับผิดชอบของ ทล. มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 1,233 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 115 คน ได้รับบาดเจ็บ 968 คน รถที่เกิดอุบัติเหตุ 1,951 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของ ทล. เสียหายประมาณ 12 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุในช่วงเดียวกันกับปี 2567 จำนวนอุบัติเหตุลดลง 22% ผู้เสียชีวิตลดลง 36% บาดเจ็บลดลง 11% รถที่เกิดอุบัติเหตุลดลง 19% ซึ่งสาเหตุหลักมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 69% (851 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ หลับใน 8% (99 ครั้ง) และการตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 6% (79 ครั้ง)
สำหรับลักษณะการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 66% (811 ครั้ง) ทางโค้ง 13% (158 ครั้ง) และทางแยกระดับเดียวกัน 6% (79 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 37% (723 คัน) รถยนต์นั่ง 31% (601 คัน) รถจักรยานยนต์ 10% (197 คัน) และรถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ (รถพ่วง) 9% (184 คัน)
เมื่อจำแนกตามพื้นที่การเกิดอุบัติเหตุพบว่า เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 19% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18% และภาคเหนือ 17% นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 338 อรุณอมรินทร์ – พุทธมณฑลสาย 4 จำนวน 60 ครั้ง
ทั้งนี้ ทล. มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะทุกประเภทที่วิ่งบนทางหลวง พร้อมทั้งให้แขวงทางหลวงดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยถนน ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งในช่วงฤดูฝนขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง พักผ่อนให้เพียงพอและตรวจเช็คสภาพรถก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทางรวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย