เพชรบุรีจัดใหญ่! เทศกาลอาหารนานาชาติ รวมเชฟ 7 เมือง 6 ประเทศ 3 ทวีป โชว์เมนูฟิวชันจากวัตถุดิบท้องถิ่น

เพชรบุรี – จ.เพชรบุรี ผนึกกำลัง ม.ราชภัฏเพชรบุรี พร้อมพันธมิตร เปิดตัวเทศกาลอาหารนานาชาติ “East Meets West at Phetchaburi” ดึงเชฟ จาก 7 เมือง จาก 6 ประเทศ 3 ทวีป ร่วมรังสรรค์เมนูสุดพิเศษด้วยวัตถุดิบขึ้นชื่อเมืองเพชรบุรี เสิร์ฟประสบการณ์อาหารโลกผสมผสานเสน่ห์พื้นถิ่น 21–22 ส.ค.นี้
วันนี้( 16 ส.ค.) นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้แทนจาก ททท., TCEB, CEA, หอการค้าจังหวัด และสถาบันอาหาร เข้าร่วมแถลงข่าวเปิดตัวเทศกาลอาหารนานาชาติ “East Meets West at Phetchaburi” โดยมีน ที่ห้องประชุม Grand Century Hall โรงแรม The PBRU Heritage มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
เทศกาลดังกล่าวถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเพชรบุรีสู่การเป็น “เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร” ของยูเนสโก โดยกิจกรรมหลักจะได้เชฟระดับโลกจาก 7 เมืองสร้างสรรค์ UCCN มาร่วมรังสรรค์เมนู อาทิ เชฟจากซานแอนโทนิโอ (สหรัฐฯ), อิโลอิโล (ฟิลิปปินส์), ซุ่นเต๋อ (จีน), มาเก๊า (จีน), เบอร์กาโม (อิตาลี), โบฮิคอน (เบนิน) และภูเก็ต (ไทย) พร้อมเชฟฝีมือดีอีกหลายคน นำเสนอเมนูฟิวชันที่ผสมผสานรสชาติท้องถิ่น “หวาน เปรี้ยว เค็ม” ของเมืองเพชรบุรีกับเทคนิคสากล
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาวิชาการร่วมกับเมืองสร้างสรรค์นานาชาติ การแข่งขันเชฟเยาวชนไทยจาก 8 ทีมทั่วประเทศ การประกวดรสเพ็ดรีประจำบ้าน การออกร้านอาหารนานาชาติกว่า 30 บูธ และการแสดงรำวงเมืองเพชรสุดคึกคัก
ผู้จัดงานเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสประสบการณ์ “อาหารโลกกับรสชาติเมืองเพชร” ได้ฟรี! ระหว่างวันที่ 21–22 สิงหาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระนครคีรี) รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทร. 0-3242-5573