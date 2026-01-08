วช. จัดกิจกรรม Global Project-Based Learning (gPBL) เปิดเวทีการเรียนรู้นานาชาติ พัฒนาเยาวชนทุกช่วงวัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม Global Project-Based Learning (gPBL) ระหว่างวันที่ 7–8 มกราคม 2569 ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2569” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และวัสดุการแพทย์ชนิดบุกรุกน้อย กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการแก้ปัญหาในบริบทจริง โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ากับการทำงานร่วมกันในระดับนานาชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการ Global Project-Based Learning ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมจากหลากหลายระดับ ตั้งแต่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจนถึงนักศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบัน สาขาวิชา และสัญชาติต่าง ๆ ซึ่งความหลากหลายดังกล่าวเป็นจุดเด่นสำคัญที่เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการทำงานเป็นทีม การเรียนรู้ร่วมกัน และการพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งโครงการนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างทักษะนวัตกรรม ความร่วมมือทางวิชาการ และประสบการณ์การทำงานร่วมกันในบริบทนานาชาติ
กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม กว่า 100 คน จาก 8 ประเทศ โดยมีความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ไปจนถึงระดับปริญญาเอก สะท้อนแนวคิดการเรียนรู้ตลอดช่วงวัย (Lifelong Learning) และการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนและผู้เรียนทุกระดับได้แลกเปลี่ยนมุมมองและสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันบนเวทีเดียวกัน
รูปแบบการจัดกิจกรรม gPBL ประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มจากการ เล่าเรื่อง Story of Self และ Story of Us เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความเข้าใจตัวตน คุณค่า และเป้าหมายร่วมของทีม ก่อนจะบูรณาการเนื้อหาไปสู่การมองเห็นปัญหาในบริบทจริง การวิเคราะห์และค้นหากระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการเชื่อมโยงแนวคิดเชิงนวัตกรรมไปสู่การพัฒนา โมเดลทางธุรกิจ (Business Model) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการนำผลงานไปต่อยอดสู่การใช้งานจริงในอนาคต
นอกจากนี้ กิจกรรมยังได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Prof. Hiroshi Hasegawa และ Prof.Masahiro Inoue จาก Shibaura Institute of Technology ที่ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ให้คำแนะนำ และสนับสนุนการทำงานของผู้เข้าร่วมอย่างใกล้ชิด ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบนานาชาติและการทำงานข้ามวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะได้พัฒนาทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 อาทิ การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การทำงานเป็นทีมในสภาพแวดล้อมนานาชาติ และการนำเสนอแนวคิดเชิงนวัตกรรม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนากำลังคนคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมอย่างยั่งยืนในอนาคต
วช. มุ่งหวังว่ากิจกรรม Global Project-Based Learning (gPBL) จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์ และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติให้แก่เยาวชนไทยและเยาวชนจากทั่วโลก พร้อมก้าวสู่การเป็นนักนวัตกรรุ่นใหม่บนเวทีโลก