วช. ปั้น “Next Gen Innovators” ผนึกกำลัง 9 กูรูชั้นนำ ดึงเทคโนโลยี AI เป็นจุดเปลี่ยน ปลดล็อกสิ่งประดิษฐ์ไทยสู่ระดับโลก ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2569”
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “Next Gen Innovators: คนรุ่นใหม่กับโลกวิทยาศาสตร์แห่งอนาคตจุดเปลี่ยนประเทศไทยด้วยพลังนวัตกรรม“ ระดมสมองผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ บ่มเพาะ “นวัตกรคนรุ่นใหม่” พร้อมโชว์ศักยภาพ AI เครื่องมือพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์ไทย ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2569” ครั้งที่ 27 โดยมี นางสาวศิรินทร์พร เดียวตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
นางสาวศิรินทร์พร เดียวตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไม่ใช่เพียงเครื่องมือเศรษฐกิจ แต่เป็นฟันเฟืองหลักกำหนดทิศทางสังคมและชาติ โดยเฉพาะ ‘คนรุ่นใหม่’ ซึ่งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่มีความกล้าคิด กล้าทำ วช. จึงมุ่งหวังให้เวทีนี้เป็นพื้นที่จุดประกายเยาวชนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” เจาะลึก 5 ประเด็นสำคัญ: ปั้นคนรุ่นใหม่สู่โลกวิทยาศาสตร์แห่งอนาคต
ต่อมา เป็นการเสวนาในหัวข้อ “Next Gen Innovators: คนรุ่นใหม่กับโลกวิทยาศาสตร์แห่งอนาคต จุดเปลี่ยนประเทศไทยด้วยพลังนวัตกรรม” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2569 ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณไชยวัฒน์ เพชรโลหะกุล บริษัท ตั้งเซียะปิง โลหะกิจ จำกัด รวบรวมมุมมองจาก 3 ภาคส่วน (นโยบาย-การศึกษา-ภาคธุรกิจ) เพื่อตอบโจทย์สำคัญ 5 มิติ ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงของโลกวิทยาศาสตร์: วิเคราะห์สถานการณ์ที่รวดเร็วและรุนแรงในปัจจุบัน
2. Mindset นวัตกรแห่งอนาคต: การบ่มเพาะวิธีคิดเพื่อพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
3. โอกาสใหม่ของไทย: การมองหาลู่ทางใช้วิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ
4. นวัตกรรมที่สร้าง Impact: กระบวนการต่อยอดไอเดียสู่ผลงานที่เปลี่ยนประเทศได้จริง
5. เส้นทางนวัตกร: แนวทางเตรียมตัวของเยาวชนเพื่อความมั่นคงของชาติ
วช. ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม พร้อมการฝึกอบรมกว่า 100 หัวข้อ ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2569” (Thailand Inventors’ Day 2026) ซึ่งจะจัดขึ้นถึงวันที่ 9 มกราคม 2569 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2579-1370-9 หรือลงทะเบียนที่ https://www.inventorsdayregis.com/