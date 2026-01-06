วช. ลงนาม MOU บูรณาการข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรวิจัย ยกระดับระบบข้อมูล R&D สู่มาตรฐานสากล ในงาน "วันนักประดิษฐ์ 2569"

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมี
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดร. เอกพงษ์ หริ่มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาวนภัสชล ทองสมจิตร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงานสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้ลงนาม MOU ซึ่งจัดขึ้นในงาน "วันนักประดิษฐ์ 2569 (Thailand Inventors’ Day 2026) ภายใต้แนวคิด “ปลดล็อกประเทศไทยด้วยพลังของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Unlock Thailand – Power of Invention and Innovation” ณ เวทีกลาง Event Hall 102–103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับระบบบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ให้มีความทันสมัย รวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงวิชาการอย่างคุ้มค่า รวมถึงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปัจจุบัน วช. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานกลางด้านข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยการจัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นภารกิจสำคัญที่สนับสนุนการพัฒนาตัวชี้วัดด้านค่าใช้จ่ายและบุคลากร R&D ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Infrastructure) ตามการจัดอันดับของสถาบัน IMD ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายด้านการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการพัฒนากำลังคนวิจัยของประเทศในยุคเศรษฐกิจฐาน ววน. ทั้งนี้ วช. มีความจำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรด้านการวิจัย จากรูปแบบการดำเนินงานแบบ Face-to-Face ไปสู่ระบบ Machine-to-Machine โดยมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อรองรับกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และส่งเสริมการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ควบคู่กับการยกระดับศักยภาพบุคลากรผ่านการฝึกอบรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระเบียบวิธีการเก็บข้อมูล เทคโนโลยี และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากล
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลักของประเทศในการยกระดับคุณภาพข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล “Frascati Family” ซึ่งเป็นมาตรฐานของ OECD สำหรับการรวบรวมและรายงานข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการเชื่อมโยงสถิติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย
วช. ขอเชิญร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ 2569 (Thailand Inventors’ Day 2026) ภายใต้แนวคิด “ปลดล็อกประเทศไทยด้วยพลังของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Unlock Thailand – Power of Invention and Innovation” จะจัดขึ้นถึงวันที่ 9 มกราคม 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา