วช.-มูลนิธิอาจารย์สุกรีฯ-ไทยพีบีเอส จัด “ประลองยอดฝีมือเยาวชนดนตรี ครั้งที่ 3” รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทาน เปิดเวทีสร้างสรรค์อนาคตดนตรีไทยบนความหลากหลาย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข และไทยพีบีเอส จัดการประกวด “ประลองยอดฝีมือเยาวชนดนตรี ครั้งที่ 3” รอบชิงชนะเลิศ คัดเลือก 4 วงเยาวชนจากทั่วประเทศประชันฝีมือร่วมกับวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้า โดยวง “ทาลึง” คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สะท้อนบทบาท วช. ในการผลักดันงานวิจัยดนตรี สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม และสร้างเวทีเยาวชนไทยบนพื้นฐานของความแตกต่างและความหลากหลายอย่างลงตัว
วันที่ 29 สิงหาคม 2568 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข จัดประกวด “ประลองยอดฝีมือเยาวชนดนตรี ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2569” รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข กล่าวต้อนรับผู้เข้าประกวด ณ อาคารโรงละครประเสริฐ ณ นคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวถึง การสนับสนุนโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นโครงการวิจัยดนตรีประจำชาติบนความแตกต่าง ความหลากหลาย และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นำเสนอการประลองวงดนตรียอดฝีมือเยาวชน โดยคนรุ่นใหม่และวิธีการนำเสนอแบบใหม่ เพื่อการสืบทอดบทเพลงประจำชาติ โดยได้แสดงการประลองร่วมกับวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้า การจัดประลองวงยอดฝีมือเยาวชนดนตรีเป็นการสร้างพื้นที่ใหม่ เป็นการสร้างโอกาส ในการสร้างสรรค์เพลงใหม่ ต่อยอดเพื่อรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรมดนตรีของชาติ เป็นการสร้างสรรค์ปรากฎการณ์ใหม่ โดยใช้ความสามารถและศักยภาพความเป็นเลิศทางดนตรีของเยาวชน วช. ในฐานะหน่วยงานที่การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยมีความพร้อมที่จะสนับสนุนงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมไทยอย่างยั่งยืน
รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข กล่าวว่า การจัดประกวดนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแข่งขันทางดนตรี แต่ยังเป็นเวทีสำคัญในการหล่อหลอมเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นบุคลากรคุณภาพ ด้วยการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท่ามกลางความหลากหลายทางดนตรี โดยการประลองวงยอดฝีมือเยาวชนดนตรีปีนี้ ได้ดำเนินโครงการเป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งมีวงยอดฝีมือเยาวชนดนตรีจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม 40 วง และคัดเลือกเหลือตัวแทนจาก 4 ภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้) เพื่อค้นหาวัฒนธรรมดนตรี บทเพลง เครื่องดนตรีที่มีความแตกต่าง ความหลากหลาย การอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวและมีความสุข พร้อมทั้งยังสืบทอดมรดกวัฒนธรรมดนตรี ด้วยการนำเครื่องดนตรีและบทเพลง ที่มีความแตกต่างหลากหลายจากพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้อีกด้วย
การประกวดเป็นไปอย่างเข้มข้น โดยมี 4 วงเยาวชนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ร่วมประชันฝีมือกับวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้า นำโดย พันเอกพิเศษ ดร. ประทีป สุพรรณโรจน์ วาทยกรเอกของไทย พร้อมการแสดงบทเพลงพิเศษ ได้แก่ เพลงศรีอยุธยา เพลงชุมนุมเพลงภาคเหนือ (Northern Suite) และเพลงชุมนุมเผ่าไทย ที่สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง
โดยมีวงที่ได้รับรางวัลดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ วงทาลึง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ได้รับถ้วยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ วงอินพัชรา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ วง Four eye Woodwind Ensemble
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม ได้แก่ วงล้านนาสมัย
ซึ่งถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยรางวัลจะมอบภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2569 ต่อไป
ทั้งนี้ การประกวด “ประลองยอดฝีมือเยาวชนดนตรี” รอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ สะท้อนถึงความสำคัญของโครงการวิจัยดนตรีประจำชาติ ที่ใช้ดนตรีเป็นพลังสร้างสรรค์ในการส่งเสริมเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพการบูรณางานวิจัยดนตรีประจำชาติกับการพัฒนาเยาวชน ภายใต้ความแตกต่าง ความหลากหลาย และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันเป็นบทบาทสำคัญของ วช. ในการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน