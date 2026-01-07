“วันนักประดิษฐ์ 2569” วันที่ 2 คึกคัก! อัดแน่นกิจกรรมสร้างสรรค์ จุดประกายเยาวชน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 บรรยากาศการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2569” (Thailand Inventors’ Day 2026) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในวันที่สอง ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงนักวิจัยและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศ งานในครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญระดับชาติในการเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์ไทย และเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
ภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งเวทีเสวนาเชิงวิชาการ นิทรรศการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายเรื่อง “From Idea to Innovation: เมื่อ AI ช่วยต่อยอดความคิดสู่สิ่งประดิษฐ์แห่งอนาคต” การอบรม “Flower Re-Design: นวัตกรรมศิลป์จัดดอกไม้ไทยร่วมสมัย” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กิจกรรม “ศึกแขนกลไฮดรอลิก” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Workshop “ARSA PREVIEW: การสร้างแอป E-Book Portal” จากบริษัท อาษา โปรดักชั่น จำกัด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ ผู้เข้าชมงานยังได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านนิทรรศการ Highlight อาทิ “Restore the Earth, Renew Our Future คืนสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ดีกว่า” “Invention Farm เมืองเกษตรอัจฉริยะ” “Cleverland ดินแดนแห่งการเรียนรู้” และ “Heritage of Herbal Wisdom มรดกภูมิปัญญาด้านสมุนไพร”
ทั้งนี้ งาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2569” จัดขึ้นจนถึงวันที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 09.00 – 17.30 น. ณ Event Hall 100 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.inventorsdayregis.com/