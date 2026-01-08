บรรยากาศงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2569” วันที่ 3 เปิดโลกไอเดียงานวิจัย จุดประกายอนาคตนวัตกรรมไทย

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 บรรยากาศภายในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2569” วันที่ 3 ยังคงเต็มไปด้วยความคึกคักอย่างต่อเนื่อง โดยมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจค้นหาแรงบันดาลใจและไอเดียในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมเยี่ยมชมงานอย่างไม่ขาดสาย ภายในพื้นที่ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา อัดแน่นไปด้วยการจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และองค์ความรู้ของนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย–นานาชาติ สะท้อนการถ่ายทอดองค์ความรู้และพลังสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกันอย่างลงตัว
ผู้เข้าร่วมงานจะได้ร่วมเรียนรู้ ทดลอง ผ่านกิจกรรมอบรมและนิทรรศการ Highlight สามารถแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์กับนักวิจัยและนักประดิษฐ์ผ่านเวทีเสวนาในหลากหลายหัวข้อ อาทิ การบรรยายและสาธิต “Flower Fashion Fantasy ‘Art of body flower’” กิจกรรมอบรม “Mystic Design: สร้างสรรค์เครื่องประดับนำโชคสายมู“ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ โครงการ “Young inventor Workshop” โดย บริษัท เมจิกซีด เอเชีย จำกัด สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา และตอกย้ำบทบาทของงานวิจัยและนวัตกรรมในการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงและการพัฒนาประเทศในอนาคต
วช. ขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2569” ซึ่งจะจัดขึ้นถึงวันที่ 9 มกราคม 2569 โดยเปิดให้เข้าร่วมงานตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.30 น. ณ Event Hall 100 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.inventorsdayregis.com/