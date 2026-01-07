วช. ผนึกกำลังสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดแข่งขัน SMART TRANSPORTATION ROBOT สร้างเยาวชนไทยสู่อนาคตนวัตกรรมการคมนาคม ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2569

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดการแข่งขัน SMART TRANSPORTATION ROBOT รุ่น Junior และ รุ่น Senior ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2569 (Thailand Inventors' Day 2026) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวเสาวนีย์ มุ่งสุจริตการ รองผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
การแข่งขัน SMART TRANSPORTATION ROBOT รุ่น Junior มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ร่มเกล้า 1 จากโรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Worraracha_Robotic จากโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม BRW Robot จากโรงเรียนบ้านไร่วิทยา จังหวัดสกลนคร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม Unknow Robot จากศูนย์หุ่นยนต์ Unknow Robot กรุงเทพมหานคร
และการแข่งขัน SMART TRANSPORTATION ROBOT รุ่น Senior มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม KWS จากโรงเรียน ขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ร่มเกล้า 2 จากโรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม PamaiUtid B จากโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 จังหวัดตาก
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม ลูกแม่เอส โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรมการแข่งขัน SMART TRANSPORTATION ROBOT ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่เยาวชนไทย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และการทำงานเป็นทีม อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีในอนาคต สอดคล้องกับพันธกิจของ วช. ในการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมฐานนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ งาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2569” จัดขึ้นจนถึงวันที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 09.00 – 17.30 น. ณ Event Hall 100 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.inventorsdayregis.com/