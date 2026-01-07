วช. ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์กรการประดิษฐ์นานาชาติ ในงาน 2026 Bangkok International Intellectual Property, Invention,Innovation and Technology Exposition

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดงานต้อนรับผู้บริหารหน่วยงานการประดิษฐ์นานาชาติ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมระหว่างไทยและนานาชาติ โดยภายในงานได้มีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานด้านการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมจาก 23 ประเทศ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้กล่าวต้อนรับผู้บริหารหน่วยงานนานาชาติ และได้กล่าวถึงแนวทางและบทบาทของ วช. ในการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการประดิษฐ์คิดค้นในระดับนานาชาติ พลังแห่งความสัมพันธ์นี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการเชื่อมโยงระหว่างนักประดิษฐ์ไทยและนานาชาติ ความสำเร็จนี้คงไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากความร่วมมือจากนานาประเทศ นำไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และความคิดเห็นที่แบ่งปันกัน เสริมสร้างสายสัมพันธ์ด้านมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศต่อไป
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบโล่ขอบคุณแก่ผู้บริหารระดับนานาชาติที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องความร่วมมืออันดีระหว่างกัน
ทั้งนี้ กำหนดการพิธีมอบรางวัลผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลจากการประกวดมหกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ 2026 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx) จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 นี้ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 2569 (Thailand Inventors’ Day 2026)