xs
xsm
sm
md
lg

วช. ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์กรการประดิษฐ์นานาชาติ ในงาน 2026 Bangkok International Intellectual Property, Invention,Innovation and Technology Exposition

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดงานต้อนรับผู้บริหารหน่วยงานการประดิษฐ์นานาชาติ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมระหว่างไทยและนานาชาติ โดยภายในงานได้มีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานด้านการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมจาก 23 ประเทศ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้กล่าวต้อนรับผู้บริหารหน่วยงานนานาชาติ และได้กล่าวถึงแนวทางและบทบาทของ วช. ในการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการประดิษฐ์คิดค้นในระดับนานาชาติ พลังแห่งความสัมพันธ์นี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการเชื่อมโยงระหว่างนักประดิษฐ์ไทยและนานาชาติ ความสำเร็จนี้คงไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากความร่วมมือจากนานาประเทศ นำไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และความคิดเห็นที่แบ่งปันกัน เสริมสร้างสายสัมพันธ์ด้านมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศต่อไป

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบโล่ขอบคุณแก่ผู้บริหารระดับนานาชาติที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องความร่วมมืออันดีระหว่างกัน

ทั้งนี้ กำหนดการพิธีมอบรางวัลผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลจากการประกวดมหกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ 2026 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx) จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 นี้ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 2569 (Thailand Inventors’ Day 2026)































วช. ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์กรการประดิษฐ์นานาชาติ ในงาน 2026 Bangkok International Intellectual Property, Invention,Innovation and Technology Exposition
วช. ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์กรการประดิษฐ์นานาชาติ ในงาน 2026 Bangkok International Intellectual Property, Invention,Innovation and Technology Exposition
วช. ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์กรการประดิษฐ์นานาชาติ ในงาน 2026 Bangkok International Intellectual Property, Invention,Innovation and Technology Exposition
วช. ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์กรการประดิษฐ์นานาชาติ ในงาน 2026 Bangkok International Intellectual Property, Invention,Innovation and Technology Exposition
วช. ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์กรการประดิษฐ์นานาชาติ ในงาน 2026 Bangkok International Intellectual Property, Invention,Innovation and Technology Exposition
+11
กำลังโหลดความคิดเห็น