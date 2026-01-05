ซินโครตรอนเปิดบ้านรับวันเด็กแห่งชาติ 2569 ชมห้องปฏิบัติการแสงสยามและเรียนรู้การเกิดแสงซินโครตรอน

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรม “เปิดบ้านซินโครตรอน” รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ในวันที่ 10 มกราคม 2569 ชวนชมห้องปฏิบัติการแสงสยามและเรียนรู้พื้นฐานความรู้สู่การกำเนิดแสงซินโครตรอน
ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมและต้องการเข้าชม "ห้องปฏิบัติการแสงสยาม" สามารถลงทะเบียนได้ที่ ลิงค์ลงทะเบียน https://forms.office.com/r/ywYmwF6B9p?origin=lprLink หรือ สแกน QR code โดยผู้ที่ลงทะเบียนเข้าห้องห้องปฏิบัติการแสงสยามจะได้รับของที่ระลึกฟรี และภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมตามล่า Stamp ห้องปฏิบัติการแสงสยาม , ไข 3 คดีปริศนาที่รอนักสืบตัวมาช่วยหาหลักฐานที่หายไป
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) องค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สืบทอดจาก "ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ" ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2539 มีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนที่สามารถผลิตแสงที่มีระดับพลังงานราว 1,200 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ (GeV) และเป็นสถาบันที่วิจัยและผลิตแสงซินโครตรอนได้หนึ่งในสองแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถัดจากประเทศสิงคโปร์