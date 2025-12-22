ซินโครตรอนลงตรวจประปาเชียงรายลุยแก้ปัญหาแม่น้ำกกปนเปื้อน เตรียมติดตั้งระบบกรองโลหะหนัก

จากเหตุการณ์ปัญหาเเม่น้ำกกที่มีการปนเปื้อนสารหนู เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมานักวิจัยของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้ร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกันตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจากแม่น้ำกก แล้วพบว่าสารหนูและโลหะที่ปนเปื้อนที่ตรวจพบนั้นสามารถบำบัดได้ ทางคณะนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯ นำโดย ดร.สุทธิพงษ์ วรรณไพบูลย์ หัวหน้าส่วนศึกษาโครงสร้างผลึก พร้อมด้วยทีมวิศวกรและช่างของสถาบันฯ ได้ลงพื้นที่ จ.เชียงราย ไปศึกษาข้อมูลการใช้น้ำในพื้นที่ และเลือกจุดติดตั้งระบบการบำบัดการปนเปื้อนของสารหนูและโลหะหนักในพื้นที่ใช้น้ำแม่น้ำกก และแม่น้ำสาย
การลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก ดร.อัญธิกา ประนัดทามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และ อาจารย์วัฒนา ปัญญามณีศร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงพื้นที่เพื่อร่วมศึกษาข้อมูลดังกล่าวด้วย
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทางคณะได้เข้าพบนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สาย และคณะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รายงานผลการตรวจวัดการปนเปื้อน และแนวทางในการดำเนินการโครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการบำบัดการปนเปื้อนของสารหนูและโลหะหนัก และร่วมหารือกับรองปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาวและเจ้าหน้าที่กองการช่าง เรื่องพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและระบบประปาที่ใช้น้ำกกและน้ำใต้ดินในแหล่งน้ำใกล้น้ำกก
พร้อมกันนี้ คณะยังได้ตรวจสอบระบบการใช้น้ำในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ ประปาน้ำบาดาลโรงเรียนบ้านเหมืองแดง ประปาชุมชนบ้านเมืองงิม ประปาชุมชุนหมู่บ้านฟาร์มพันธกิจ ระบบสำรองน้ำและระบบประปาเทศบาลตำบลแม่ยาว เพื่อวางแผนแนวทางในการติดตั้งระบบกรองเพื่อบำบัดน้ำบาดาลใกล้แหล่งน้ำที่มีการปนเปื้อน ซึ่ง สถาบันฯ จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชนี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ติดตั้งระบบบำบัดน้ำ เพื่อลดการปนเปื้อนของสารหนูและโลหะหนักต่อไป