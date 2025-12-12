จิตอาสา - ประชาชนแห่บริจาคเลือดช่วยทหารชายแดนรบกัมพูชา

อุบลราชธานี-สภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิตจากกลุ่มจิตอาสา ประชาชน และ ตชด. เพื่อสำรองไว้ช่วยทหาร
ที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบชายแดนไทย–กัมพูชา
ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มจิตอาสา ประชาชน พร้อมตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ตบเท้าเข้าร่วมบริจาคเลือด เพื่อสำรองไว้ช่วยทหาร ตำรวจที่บาดเจ็บจากการสู้รบตามพื้นที่ชายแดนไทย กัมพูชา โดยมีกลุ่มจิตอาสา ประชาชน พร้อมกำลังพลของตำรวจตระเวนชายแดนเข้ามาให้บริจาคเลือดจำนวนมาก
นายอภิศักดิ์ พานิชกุล นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มาบริจาคเลือดกล่าวถึงการมาให้บริจาคเลือด เพราะต้องการให้มีเลือดสำรองไว้ช่วยทหาร ตำรวจที่บาดเจ็บจากการสู้รบ ก่อนมาบริจาคก็เตรียมตัว โดยจะนอนให้เร็วกว่าปกติ และกินข้าวก่อนมาให้บริจาค พร้อมให้กำลังใจทหารให้ต่อสู้เพื่อประเทศชาติ
ด้านสภากาชาดไทยประจำจังหวัดอุบลราชธานี ที่มารับบริจาคเลือดระบุว่า ขอเชิญชวนประชาชนที่มีร่างกายแข็งแรงร่วมบริจาคเลือดได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และตามโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อสำรองไว้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และใช้ช่วยกำลังพลทหาร ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันของทหารไทยกับกัมพูชาในขณะนี้