โดนยิงไล่! จิตอาสาขี่เจ็ตสกีช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ผวา เสียงปืนดัง 4 นัด สะท้อนอันตรายในภารกิจช่วยเหลือ

จิตอาสาขี่เจ็ตสกีช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ เจอเสียงปืนปริศนาดัง 4 นัดขณะปฏิบัติภารกิจ ระบุ "ผมตั้งใจมาช่วย...แต่กลับโดนยิงไล่ ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจ
จากกรณีท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมสูงในพื้นที่หาดใหญ่ ซึ่งมีจิตอาสาจำนวนมากเดินทางเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจสร้างความหวาดกลัวและบั่นทอนกำลังใจของผู้ที่เข้าช่วยเหลือ หลังเกิดเหตุการณ์ผู้ประสบภัยยิงปืนใส่กลุ่มจิตอาสาหลายเคส
ล่าสุด เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Ohm Dynamo ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ตนเองกำลังใช้เจ็ตสกีขับเข้าไปในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมสูงเพื่อลำเลียงความช่วยเหลือ แต่จู่ๆ ในคลิปกลับได้ยินเสียงปืนดังขึ้นติดต่อกันถึง 4 นัด ทำให้เจ้าตัวตกใจและชะงัก พร้อมกับถามด้วยความไม่แน่ใจว่า "เขายิงปืนเหรอ" ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความประกอบคลิปด้วยความน้อยใจว่า
"ผมตั้งใจมาช่วยพวกคุณ แต่กลับโดนปืนยิงไล่"
หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจจิตอาสาอย่างล้นหลาม โดยส่วนใหญ่แสดงความเห็นใจและขอให้เหตุการณ์นี้ไม่ทำให้ท้อแท้ในการช่วยเหลือผู้อื่น เช่น
"มันอยู่ที่นิสัยบุคคลนั้นๆ จริงๆ โปรดอย่าเหมารวมถึงคนใต้ทุกคน ยังมีคนรอความช่วยเหลือและขอบคุณจากใจอีกเยอะมากๆ ค่ะ สู้ๆ นะคะ"
"ขอให้ปลอดภัยนะครับ พี่ๆ ทีมงาน มีอีกหลายคนต้องการความช่วยเหลือจากท่าน จิตอาสาที่เปี่ยมล้นของท่าน อย่าให้เสีย เพราะไม่กี่คน ...ที่ไม่ต้องการ"
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลให้ทีมช่วยเหลือในพื้นที่เป็นอย่างมาก และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยของบรรดาจิตอาสาที่กำลังเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างเร่งด่วน
