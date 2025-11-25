ทุกวินาทีมีค่า! ทัพภาค 4 ช่วยทารกน้อยจากอุทกภัยใต้ ส่งโรงพยาบาลด้วย ฮ.กู้ชีพ ถึงมือหมออย่างปลอดภัย

เพจ "กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า" เผยคลิปวิดีโอสุดซึ้งขณะเจ้าหน้าที่นำทารกน้อยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ไปดูแลต่อที่โรงพยาบาล ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่
วันนี้ (25 พ.ย.) เพจ "กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า" เผยคลิปวิดีโอสุดซึ้งขณะเจ้าหน้าที่นำทารกน้อยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปดูแลต่อที่โรงพยาบาล ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ในภาคใต้ ทางเพจรายงานว่า "เมื่อเฮลิคอปเตอร์แตะลงที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า เจ้าหน้าที่ทุกนายเร่งเข้าช่วยเหลือ ประเมินอาการ และเตรียมการส่งต่ออย่างมืออาชีพ เพราะในภาวะเช่นนี้ “ทุกวินาทีมีค่าต่อชีวิตหนึ่งชีวิต”
หลังประเมินสถานการณ์ ทีมช่วยเหลือตัดสินใจนำทารกน้อยขึ้นเฮลิคอปเตอร์อีกครั้ง มุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลด้วยความตั้งใจเพียงอย่างเดียว ให้เด็กคนนี้ปลอดภัยที่สุด ภาพทารกตัวน้อยที่ถูกช่วยเหลือท่ามกลางความโกลาหลของภัยพิบัติ ไม่ได้เป็นเพียงข่าวดี แต่เป็นสัญลักษณ์ว่า…
ในวันที่โลกดูโหดร้าย ยังมีน้ำใจและความกล้าหาญของคนในการปกป้องชีวิตที่เปราะบางที่สุดเสมอ และวันนี้…ทารกน้อยคือหนึ่งในชีวิตที่ได้รับโอกาสใหม่ เพราะ “ความไม่ยอมแพ้ของผู้ที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ แม้ในนาทีที่ยากที่สุด”