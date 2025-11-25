ฮีโร่ชุดขาว! รพ.หาดใหญ่ เผยทุ่มเทดูแลทารกแรกเกิดในความมืด ไร้ไฟฟ้า-ไร้น้ำ หลังวิกฤตน้ำท่วมหนัก

ภาพประทับใจจาก NMCU (หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด) โรงพยาบาลหาดใหญ่ บุคลากรทางการแพทย์ใช้ไฟฉายส่องสว่างแทนไฟหลัก ทำงานท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์น้ำท่วม ที่ส่งผลให้โรงพยาบาลขาดแคลนทั้งไฟฟ้าและน้ำ แต่ยืนยันดูแลทารกน้อยอย่างดีที่สุด
วันนี้ (25 พ.ย.) สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการของโรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ NMCU (Neonatal Critical Care Unit) หรือหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง คาดว่าเป็นพยาบาลได้เผยแพร่ภาพและข้อความจากบุคลากรทางการแพทย์ในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สถานการณ์วิกฤต ภาพถ่ายเผยให้เห็นสภาพห้องผู้ป่วยที่อยู่ในความมืด มีเพียงแสงไฟฉายส่องสว่างจากจุดเดียวที่บุคลากรแพทย์ใช้ในการดูแลทารกน้อยที่นอนอยู่ในเตียงเคลื่อนที่จำนวนมาก
โดยข้อความที่ถูกโพสต์ระบุว่า "พ่อๆ แม่ๆ ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ เราดูแลอย่างดี ถึงไฟไม่มี น้ำไม่ไหล เราจะดูแลพวกเขาอย่างดี เราดูแลคนไข้เปรียบเสมือนลูกตัวเองคนหนึ่ง พวกเด็กๆ มีความอดทนมากๆ เลยนะคะ ไม่งอแงเลย #NMCU #โรงพยาบาลหาดใหญ่"
ทั้งนี้ แหล่งข่าวเปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง และกระทบต่อระบบการทำงานภายในโรงพยาบาล รวมถึงระบบน้ำประปาด้วย แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคเรื่องการขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาพยาบาล แต่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยใช้อุปกรณ์สำรองและวิธีการเฉพาะหน้าในการประคองอาการและดูแลความปลอดภัยของทารกแรกเกิด ซึ่งเป็นผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่สุด
อย่างไรก็ตาม ภาพความทุ่มเทดังกล่าวได้รับความชื่นชมอย่างล้นหลามจากชาวโซเชียลมีเดีย ต่างยกย่อง "ฮีโร่ชุดขาว" ที่เสียสละและปฏิบัติภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งยวดนี้อย่างไม่ย่อท้อ ทำให้เห็นถึงความรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นผู้ให้ที่แท้จริง