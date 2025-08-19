SEIโชว์ครึ่งปีแรกโตทะลุเป้า 45% - เพิ่มพันธมิตรธุรกิจ 25 แบรนด์คลุมทั่วโลก แย้มครึ่งหลังปี 68 ธุรกิจโตต่อเนื่อง

“เอสอีไอ เมดิคัล”เปิดแผนธุรกิจครึ่งปีหลัง 2568 ใน Opp Day มั่นใจรายได้ขยายตัวต่อเนื่อง เหตุเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ จากเริ่มปีงบประมาณภาครัฐ ขณะที่งานให้บริการซ่อมบำรุง ครึ่งปีแรกโต 45% เกินเป้าหมาย จากตั้งเป้าทั้งปี 30% ด้านพันธมิตรธุรกิจในปีนี้เพิ่มไม่ต่ำกว่า25 ราย หวังสร้างความหลากหลาย ตอบโจทย์ลูกค้า ส่วนผลงาน 6 เดือนแรก เติบโตสูงกวาดรายได้รวม 249.39ล้านบาท กำไรสุทธิพุ่ง 50%
นายกานต์ ปุญญเจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ SEI ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายและเช่าอุปกรณ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์แบบครบวงจร (One stop service ) ได้นำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ว่า แผนการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลังของปี 2568 คาดว่าเติบโตได้ดีกว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ จากการเริ่มปีงบประมาณภาครัฐ และได้รับปัจจัยบวกธุรกิจ Healthcare ยังเติบโตสูงจากแนวโน้มที่ประเทศไทยและโลกเข้าสู่สังคมสูงวัย รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub
ในปีนี้บริษัทจึงได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจเป็น 25 ราย ครอบคลุมทั่วโลก และปัจจุบันมีพันธมิตรแล้วจำนวน 22 ราย จากที่ต้นปีมีเพียง 18 ราย โดยกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ มีอยู่ในประเทศต่างๆ ทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย และจีน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
การเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ ทำให้บริษัทได้เพิ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและนวัตกรรมทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ให้ครบวงจรในทุกมิติ เพื่อเพิ่มการให้บริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกช่วงเวลาของชีวิต เป็น 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากมี 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ และยังได้เพิ่มการจำหน่ายในกลุ่มสินค้าวัสดุสิ้น เปลือง ที่มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง และสามมารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ
นายกานต์ กล่าวอีกว่า บริษัทยังมีแผนที่จะขยายและต่อยอดธุรกิจการให้บริการเพิ่มขึ้น ทั้งในเรื่องการให้บริการซ่อม บำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอบรมบุคลากรทางการแพทย์ในการใช้เครื่องมือใหม่ๆโดยในส่วนนี้บริษัทตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตทั้งปีไม่ต่ำกว่า 30% ซึ่งหลังจากในช่วงไตรมาส 2/2568 งานให้บริการเติบโตเกินเป้าหมาย ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 45%
“ปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้รวมโตไม่ต่ำกว่า 20% จากผลงานครึ่งปีแรกโต 25.35% ในการเพิ่มพันธมิตร จะเป็นการรองรับการให้บริการได้ครบทุกมิติ และเพิ่มยอดขายไปด้วย การบริหารธุรกิจของ SEI เราต้องการให้มีประสิทธิภาพที่สุด มีการจัดการที่ดี ควบคุมการบริหารต้นทุนอย่างเหมาะสม เพื่อเป้าหมายสร้างรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” นายกานต์ กล่าว
ส่วนผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2568ว่าบริษัทมีรายได้รวม 249.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.35% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 198.95 ล้านบาทส่งผลให้ บริษัทมีกำไรสุทธิ 30.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.75% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 19.96 ล้านบาท
โดยรายได้หลักมาจากการขายสินค้า 224.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.62 ล้านบาท หรือ 23.45% จาก 181.71 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปี 2567 สะท้อนถึงการเติบโตของธุรกิจในปี 2568 ซึ่งเกิดจากการขยายฐานลูกค้า และยอดขายจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ขณะเดียวกันบริษัทมีรายได้จากการให้บริการ 25.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.36% จากช่วงเดียวกันของปี 2567
สำหรับผลิตภัณฑ์สินค้าที่บริษัทจัดจำหน่าย ประกอบไปด้วย กลุ่มสินค้าด้านกล้องส่องตรวจ (Endoscope) กลุ่มสินค้าสำหรับทารกแรกเกิด (Neonatal Care) กลุ่มสินค้าด้านการผ่าตัด (Surgery) กลุ่มสินค้าด้านความงาม(Aesthetic) กลุ่มสินค้าด้านอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Laboratory) และกลุ่มสินค้าเครื่องมือแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU Care)