ช่วยด่วน! น้ำท่วมหาดใหญ่หนัก ขอความช่วยเหลือทารกแรกเกิด 2 คนติดในพื้นที่เสี่ยง

เพจ "โตไปกับธิชา" ออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่ออพยพเด็กทารกแรกเกิด 2 คน ที่ติดอยู่ในพื้นที่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ หลังระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่สามารถติดต่อหน่วยงานช่วยเหลือได้ทันท่วงที
จากกรณี สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสงขลายังคงอยู่ในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอสะเดา ที่เผชิญกับมวลน้ำมหาศาลไหลหลากซ้ำเป็นรอบที่สองในวันนี้ ส่งผลให้ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่ารอบแรก สร้างความเสียหายอย่างหนัก ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าภาคใต้ตอนล่างยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568
ล่าสุด วันนี้ (24 พ.ย.) เพจ "โตไปกับธิชา" ออกมาโพสต์ข้อความขอความช่ยเหลือให้กับเด็กทารกเเรกเกิด2คน ที่ต้องการอพยพด่วน หลังพบว่าในพื้นที่มีระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆ ฝนตกอย่างต่อเนื่อง ติดต่อหน่วยงานไหนไม่ได้เลย โดย ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0936974087 พิกัด ตลาดพ่อพรหม ซอย เทศาพัฒา 1ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นอกจากนี้ เพจ "โตไปกับธิชา" ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือเด็กน้อยอายุเพียง 25 วัน ยังรอการเข้าไปช่วยเหลือ โดยทางเพจเผยว่า น้ำท่วมถึงตัวน้องแล้ว เด็กไม่มีนมกินแล้ว แพมเพิสก็หมดแล้ว พิกัด บ้าน 101 ติดมัสยิดสถานี 2 โชคสมาน 5