Tools For Humanity, World Foundation และ DTC Group ประกาศรายชื่อ 30 ทีมในโปรแกรม ‘Build With World'

Tools For Humanity (TFH) และ World Foundation ร่วมกับ DTC Group ประกาศรายชื่อ 30 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Build With World ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้
ในช่วง 10 สัปดาห์ต่อจากนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสประสบการณ์เข้มข้นผ่านกิจกรรมเวิร์กชอปและการลงมือสร้างจริง (Workshop & Building) รวม 8 ครั้ง ครอบคลุมตั้งแต่การปูพื้นฐาน (Onboarding) การได้รับคำแนะนำจากเมนเทอร์และผู้เชี่ยวชาญ เวิร์กชอปรายสัปดาห์ และกิจกรรมร่วมกับคอมมูนิตี้นักพัฒนา หลายทีมที่ได้รับคัดเลือกถือเป็นตัวแทนของนักพัฒนาที่น่าจับตามองที่สุดของไทย ซึ่งจะได้รับความท้าทายในการนิยามใหม่ว่าเทคโนโลยี Web3 จะสามารถขับเคลื่อนการเติบโตที่ครอบคลุม และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้อย่างไร ทั้งนี้ กิจกรรมออนไลน์ทั้งหมดเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
โปรแกรม Accelerator นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการปฏิรูปดิจิทัลของรัฐบาลไทย ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ การยกระดับทักษะ (Upskilling) และสร้างทักษะใหม่ (Reskilling) ให้นักพัฒนาไทย (local developer) ตลอดจนเสริมศักยภาพนักพัฒนาไทยให้สามารถสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่ออนาคตของประเทศไทย
“ตั้งแต่เริ่มต้น เราได้รับแรงบันดาลใจจากความคิดสร้างสรรค์ วิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นของนักพัฒนาทั่วประเทศไทย” รฐา เตชะโสภาพรรณ ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ Tools for Humanity กล่าว “Build With World ไม่ใช่แค่โปรแกรม Accelerator แต่เป็นการลงทุนระยะยาวในรากฐานดิจิทัลของไทย เป้าหมายของเราคือการสนับสนุนคนเก่ง ขยายทักษะ และเสริมพลังให้นักพัฒนาคนไทยเพื่อสร้างเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนโอกาส นวัตกรรม และความสำเร็จให้กับผู้บริโภคและองค์กรธุรกิจไทย”
“โครงการนี้ตอกย้ำความเชื่อของเราที่ว่า อนาคตของนวัตกรรม Web3 จะขับเคลื่อนโดยคอมมูนิตี้จริงที่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง” ฟาเบียน โบดันสไตเนอร์ ทีมผู้ก่อตั้ง World Foundation กล่าวเสริม “การเปิดเวิร์ก ชอปให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ จะสร้างแรงบันดาลใจให้นักพัฒนาไทยจำนวนมาก และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม ประเทศไทยมีศักยภาพครบถ้วนที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค และเราพร้อมสนับสนุนให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริง”
“เป้าหมายของเราคือการเร่งพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาไทยและช่วยให้สามารถขยายสู่ระดับสากล ผ่านโปรแกรม Build With World และ Mini App Ecosystem เรามุ่งมั่นที่จะเสริมพลังให้ทีมต่าง ๆ สร้างผลิตภัณฑ์ที่จะกำหนดนิยามยุคถัดไปของ Web3” บารมี ไรน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ DTC Group เน้นย้ำ
โปรแกรมจะปิดท้ายด้วยงาน Demo Day ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งแต่ละทีมจะได้นำเสนอ Mini App ของตนต่อคณะกรรมการจาก TFH, World Foundation, DTC Group และพันธมิตรใน World Network ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจะมีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมเป็นโทเคน WLD มูลค่าเทียบเท่า 25,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมการสนับสนุนด้าน Marketing อย่างต่อเนื่องและการเข้าถึงทรัพยากรเพื่อการเติบโตใน Ecosystem
Build With World in Thailand ยังคงเปิดรับนักพัฒนา ครีเอเตอร์ และ Innovator ให้เข้าร่วมเซสชันแบบเปิด ติดตามความคืบหน้าของทีมที่ได้รับการคัดเลือก และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดอนาคตโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สร้างเพื่อคนไทยและสร้างโดยคนไทย สามารถดูตารางกิจกรรมทั้งหมดและลิงก์เข้าร่วมออนไลน์ได้ที่ buildwithworld.org