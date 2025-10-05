นายกฯอนุทิน สั่งเร่งแก้ปัญหาถนนยุบสามเสน หลังกลับจากภารกิจ “หัวใจติดปีก” ที่อุดรฯ ย้ำ! ต้องปลอดภัยสูงสุดสำหรับประชาชนและบุคลากรแพทย์
วันนี้ (5ต.ค.68) เวลา 22.00 น.นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสร็จสิ้นภารกิจ “หัวใจติดปีก” เดินทางไปรับอวัยวะจากผู้บริจาคที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งต่อช่วยชีวิตผู้ป่วย นายกรัฐมนตรีได้เดินทางต่อมายังถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร ทันที เพื่อรับฟังรายงานและตรวจสอบพื้นที่ถนนยุบตัวบริเวณหน้าวชิรพยาบาล
นายสิริพงศ์ระบุว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนภายใต้หลักความปลอดภัยสูงสุด โดยให้เร่งรื้อถอนอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสน (สน.สามเสน) ทั้งหมด หลังจากคณะวิศวกรประเมินแล้วว่าโครงสร้างอยู่ในสภาพไม่มั่นคง พร้อมเร่งเสริมเสถียรภาพของดินเพื่อป้องกันการทรุดตัวเพิ่มเติม
“ท่านนายกฯ เน้นย้ำว่า ประชาชนและเจ้าหน้าที่ต้องปลอดภัยที่สุด การทำงานต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมทุกขั้นตอน” โฆษกรัฐบาลกล่าว
โฆษกรัฐบาลกล่าวเพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานความคืบหน้าทุกระยะ โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งประชาชนในทุกเหตุภัย พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อคืนความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับพื้นที่สำคัญใจกลางเมือง