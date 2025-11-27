ส.โป๊กเกอร์ไทย ส่งเรือยาง–เสื้อชูชีพ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

นายธนา จุลพรรณศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทย พร้อมด้วย นายจิตรนรา นวรัตน์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้มอบ “เรือยาง จำนวน 12 ลำ และเสื้อชูชีพ 50 ตัว” ให้กับกองทัพอากาศ เพื่อส่งต่อให้ทีมอาสาและหน่วยกู้ภัยใช้ลำเลียงสิ่งของและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งกำลังเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมหนัก
นายธนา เปิดเผยว่า เมื่อทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วม จึงเร่งจัดซื้อเรือยางและเสื้อชูชีพเพื่อส่งต่อให้ทีมช่วยเหลือใช้เข้าถึงพื้นที่น้ำลึก และใช้ขนย้ายของจำเป็น เช่น อาหาร น้ำดื่ม และของใช้เร่งด่วนให้กับผู้ประสบภัย
โดยในระยะเร่งด่วนนี้ กองทัพอากาศจะเป็นผู้ดำเนินการลำเลียงสิ่งของทั้งหมดด้วยเครื่องบิน C-130 เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด เนื่องจากสถานการณ์อยู่ในภาวะวิกฤตและจำเป็นต้องเข้าช่วยอย่างเร่งด่วน
นายธนา ระบุเพิ่มเติมว่า แผนช่วยเหลือแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
1.ระยะเร่งด่วน จัดส่งอุปกรณ์ช่วยเหลือและสิ่งของจำเป็นให้ถึงพื้นที่โดยเร็ว
2.ระยะหลังน้ำลด เตรียมส่ง “ระบบคลีนนิ่ง” พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อจัดการความสกปรกและเชื้อโรคที่ตกค้าง
3.ระยะฟื้นฟู สำรวจความเสียหายเพื่อช่วยซ่อมแซมและเยียวยา เช่น บ้านเรือนหรือสิ่งจำเป็นต่อการกลับมาดำเนินชีวิตปกติของประชาชน โดยสมาคมพร้อมทำหน้าที่เป็น “หน่วยเสริม” ช่วยเติมเต็มในทุกความจำเป็น
พร้อมกันนี้ สมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทยเปิดรับสิ่งของจากประชาชนและหน่วยงานที่ต้องการร่วมสนับสนุน โดยรับเป็นสื่อกลางประสานกับกองทัพอากาศ กองทัพเรือ และกองทัพบก เพื่อจัดระบบส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยอย่างทันท่วงที
โดยย้ำว่า “ตอนนี้ทุกฝ่ายพร้อมช่วยเหลือ เพียงต้องเร่งระบบการลำเลียงให้เร็วที่สุดเพื่อช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยให้ได้ทันเวลา”