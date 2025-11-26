นายกฯดูหน้างานน้ำท่วมมุ่งสั่งตรงข้ามต้องการ ขนเจ็ตสกีทีมช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคเต็มลำ C130

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ "อนุทิน" ดูหน้างานน้ำท่วมพร้อมขนเจ็ตสกี ทีมช่วยเหลือ เครื่องอุปโภคบริโภคไปเต็มลำเครื่อง C130 ย้ำต้องการลงพื้นที่ด้วยตนเอง เพื่อสั่งการให้ตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัย
วันที่ (26 พ.ย. 2568) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 ในรอบสัปดาห์ ติดตามหน้างานวิกฤติน้ำท่วม พร้อมขนเจ็ตสกี ทีมช่วยเหลือ เครื่องอุปโภคบริโภคไปกับเครี่อง C130 เมื่อเดินทางถึง นายกรัฐมนตรีได้ประชุมติดตามเพื่อบัญชาการสถานการณ์อุทกภัย พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงครัวพระราชทานและครัวสนาม และให้กำลังใจผู้ประสบภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว และสำรวจสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ขณะที่อยู่ในพื้นที่ นายกรัฐมนตรียังได้ประชุมทางไกล (VDO conference) กับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) กำชับว่า “การประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมแล้ว ขอให้ทุกท่านได้ให้การสนับสนุนภารกิจงานอย่างเต็มกำลัง ทั้งเรื่องงบประมาณและการสั่งการต่างๆ อำนาจการสั่งการต่างๆ มาที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ ฯ ทั้งหมดจะได้ไม่ต้องมีความกังวลในการใช้อำนาจหน้าที่ต่างๆ จะมีทั้งกฎหมายคอยคุ้มครองในการใช้ดุลพินิจตัดสินใจ ขอให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ให้คำยืนยันได้เลยว่าทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้รับผิดชอบของนายกฯ อยู่แล้วในฐานะผู้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินผู้ที่รับผิดชอบภายใต้ พ.ร.ก. ฉบับนี้”
นายสิริพงศ์ เผยว่า กำหนดการนายกรัฐมนตรีที่โพสต์ ปรากฏตามหน้าสื่อต่างๆ นั้น ไม่เป็นความจริง ท่านนายกรัฐมนตรี ตั้งใจและต้องการลงไปดูสภาพข้อเท็จจริงของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ด้วยตนเอง เพื่อจะสั่งการให้ระดมความช่วยเหลือตรงกับความจำเป็นเร่งด่วนในพื้นที่และตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัย ได้อย่างรวดเร็ว