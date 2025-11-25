ในหลวงทรงมีรับสั่งให้นายกฯ และส่วนเกี่ยวข้องระดมสรรพกำลังช่วย ปชช.ในภาคใต้ให้ปลอดภัยโดยด่วน

ในหลวงทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้นายกฯ และส่วนเกี่ยวข้อง ระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกด้านให้ปลอดภัยอย่างเร่งด่วน
เมื่อเวลา 9.45 น.วันที่ 25 พ.ย. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดภาคใต้ โอกาสนี้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
นอดจากนี้ ยังมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี นางศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้นำเหล่าทัพ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ก่อนเริ่มการประชุม พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ ได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้นำเรียนนายกรัฐมนตรีและส่วนเกี่ยวข้อง ต่อความห่วงใยของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชน ที่กำลังประสบภัยเหตุการณ์น้ำท่วมอยู่ขณะนี้ และทรงมีรับสั่งพระราชทานความช่วยเหลือให้กับประชาชนที่เดือดร้อน และให้ระดมสรรพกำลัง ทั้งหมดทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ และหน่วยราชการต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของเรือช่วยราษฎรในพื้นที่ประสบภัย โดยให้รับออกมาจากพื้นที่อันตราย มาส่งในพื้นที่ที่เตรียมการความปลอดภัยไว้ เพื่อความปลอดภัย อีกทั้งปัจจัยด้านอาหารและน้ำ ก็จะพระราชทานความช่วยเหลือ ซึ่งต้องอาศัยการระดมสรรพกำลังของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกระทรวงมหาดไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดูแลประชาชนให้ได้รับความปลอดภัย ซึ่งต้องนำเนินการให้เร็วที่สุด
ทั้งหมดนี้เป็นพระราชกระแส ซึ่งมีความห่วงใย ทั้งประชาชนที่มีความเดือดร้อน รวมทั้งชื่นชมจิตอาสาทั่วประเทศที่ได้ระดมสรรพกำลัง ไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ แต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมด ก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมวันนี้ จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของจังหวัดสงขลา ยกระดับความเข้มข้นสถานการณ์ระดับ 4 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ โดยการประชุมดังกล่าว ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพลเอกณัฐพล นาคพานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้วีดีโอคอลเข้ารายงานสถานการณ์ด้วย