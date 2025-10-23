รพ.วังโป่ง โกลาหล! ไฟช็อต-หลอดไฟระเบิดทั้งตึก ต้องระดม จนท.-กู้ภัยฯย้ายผู้ป่วยวุ่นกันค่อนคืน

เพชรบูรณ์ – โกลาหลทั้งโรง’บาล ค่อนคืน..เกิดเหตุไฟช็อต-หลอดไฟตึกผู้ป่วย รพ.วังโป่ง เพชรบูรณ์เมืองมะขามหวาน ระเบิดทั้งตึก รพ.ต้องประกาศแผนอพยพฉุกเฉิน ก่อนระดมทั้ง จนท.-หน่วยกู้ภัย ย้ายผู้ป่วยกันวุ่น
เกิดเหตุหลอดไฟภายในตึกอำนวยการและตึกผู้ป่วย โรงพยาบาลวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ระเบิดเกือบทั้งหมดเมื่อหัวค่ำวันที่ผ่านมา(22 ต.ค.) ทำให้ไฟฟ้าดับ มีกลิ่นเหม็นไหม้ไปทั่วบริเวณ จนผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเกิดความตระหนกตกใจเป็นอย่างมาก
ต่อมาโรงพยาบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยได้ขอความร่วมมือไปยังสมาคมกู้ชีพ-กู้ภัยวังโป่งรวมใจ สมาคมกู้ชีพ-กู้ภัยชนแดนสงเคราะห์กว่า 50 คน เพื่อทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งหมด รวมทั้งอุปกรณ์การแพทย์ออกจากอาคาร
ซึ่งทั้งเจ้าหน้าที่ ตลอดจนทีมอาสากู้ภัยฯ ต้องใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง จึงสามารถเคลื่อนย้ายหมดทุกรายท่ามแสงสว่างที่ส่องจากรถยนต์ของญาติที่ช่วยกันเปิดไฟหน้าและส่องเข้าไปยังภายในตัวอาคารรวมทั้งเครื่องปั่นไฟขนาดเล็กของอาสากู้ภัย
โดยผู้ป่วยวิกฤติจำนวน 5 ราย จึงได้ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลชนแดน ส่วนผู้ป่วยทั่วไปประมาณ 30 รายได้เคลื่อนย้ายไปนอนรักษาตัวภายในหอประชุมฯ
จากการสอบถามผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น.เศษ ภายในตัวอาคารเริ่มมีการอาการไฟดับๆติดๆ เกือบชั่วโมง จากนั้นหลอดไฟในตัวอาการเริ่มมีกระแสไฟฟ้ากระพริบไหม้และระเบิดที่ละดวงรวมไปถึงกล้องวงจรปิดเริ่มมีกระแสไฟกระพริบและมีกลิ่นไหม้ในตัวอาคาร จากนั้นไฟก็ได้ดับลงทั้งสองอาคาร ก่อนจะมีการประกาศแผนอพยพฉุกเฉิน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ