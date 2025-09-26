xs
﻿"บิ๊กเล็ก" วาง 4 นโยบาย​ 4 เดือนต้องทำให้ได้​ ส่ง​ "บิ๊กดุลย์​" ลุยศรีสะเกษดูปมเขมรยิงปืนเล็ก ยุติ ศบ.ทก.แต่เชื่องานฉลุย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



﻿"บิ๊กเล็ก" ออก​ 4 นโยบาย​ 4 เดือนต้องทำให้ได้​ ประเดิม​ ส่ง​ "บิ๊กดุลย์​" ลุยศรีสะเกษ​ติดตามปมทหารกัมพูชา​ยิงปืนเล็ก​ ชี้​ ศบ.ทก ไม่ไปต่อ เชื่องาน​ฉลุย​ เหตุ​ "อนุทิน"​ คุม​งานความมั่นคง​ -​ มหาดไทย


วันที่ 25 ก.ย. ที่กระทรวงกลาโหม พลเอก ณัฐพล​ นาคพาณิชย์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม​ กล่าวภายหลังจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายก​รัฐมนตรี​ นำคณะรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่และแถลงนโยบายรัฐบาล​ ว่า รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง และได้รับพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกระแสรับสั่งบางข้อความ ตนรับเอาเป็นพระบรมราโชวาทด้วย และจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ ในกรอบหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งวันนี้ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการเป็นตัว จะมุ่งเน้นในมิติของความมั่นคงเป็นหลัก ในส่วนเรื่องอื่นให้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมดำเนินการ​

พลเอกณัฐพล​ ยังระบุว่าได้มอบหมายให้พลโทอดุลย์​ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ หลังเกิดกรณีทหารกัมพูชาทำยิงปืนที่ช่องภูผี​ ซึ่งเป็นการยั่วยุไม่ทำตามข้อตกลง ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC​ และรอให้รัฐมนตรีช่วยว่าการฯเดินทางกลับมา ก็จะมีการพูดคุยกรอบอำนาจหน้าที่ในการทำงานอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับยังระบุว่า พี่ชายของพลโทอดุลย์ ก็เป็นเพื่อนของตน การทำงานจะราบรื่นอยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 สามารถเข้าใจปัญหาในพื้นที่ได้ดี ซึ่งจะทำให้ตนทำงานได้ง่ายขึ้น

พลเอกณัฐพล​ ยังระบุอีกว่า​ ในส่วนของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา​ หรือ​ ศบ.ทก. ไม่จำเป็นต้องมีแล้ว เนื่องจากปัจจุบันมีรัฐบาล ครบ 36 คน​ ซึ่งต่อไปจะพาความมั่นคงแห่งชาติ​ หรือ​ สมช. จะทำหน้าที่สื่อสารไปยังประชาชน​ โดยมีนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง และถือเป็นจังหวะที่ดี เพราะนายกรัฐมนตรียังนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย​ ซึ่งจะสามารถ ทำให้งานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมสอดคล้อง และสามารถแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงได้เป็นอย่างดี ในขณะที่เรื่องเศรษฐกิจ มีทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว

พลเอกณัฐพล​ กล่าวว่า​ กระทรวงกลาโหมได้เตรียมนโยบายเพื่อขับเคลื่อนในช่วง 4 เดือนของรัฐบาลนี้ เน้นในเรื่องการแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา/รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ สถานการณ์​ชายแดนไทย​ -​ เมียนมา​ ซึ่งมีการปิดด่านผ่านแดนถาวร ตั้งแต่ท่าขี้เหล็ก​ สิงขร​ ระนอง ซึ่งต้องอยู่ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างไร /และความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สาย​ จังหวัดเชียงราย ซึ่งตนได้รับปากเอาไว้ว่าปีนี้จะต้องไม่เหมือนปีที่แล้ว และปัจจุบันได้มอบหมายให้กรมการทหารช่างเตรียมการทำพนังกั้นน้ำ​ ซึ่งตนเตรียมจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเอง​ ซึ่งตนคงจะเน้นย้ำใน 4 เรื่องนี้ใน​ 4 เดือน​ โดยได้เสนอเป็นนโยบายให้รัฐบาล​ ว่าขอเอาเรื่องสำคัญ​

นอกจากนี้ในห้วงเวลาดังกล่าวจะต้องมีการพิจารณาคำของบประมาณปี 2570 ด้วย โดยจะใช้สมุดปกขาว ของกระทรวงกลาโหมที่มีอยู่ ในการพิจารณาคำขอในปีต่อไป​ ส่วนนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาในวันที่ 29 กันยายนนี้ มีไม่มากเนื่องจากมีเวลาเพียงแค่​ 4 เดือน​ ต้องทำให้ได้ เพราะหากออกนโยบายไปมากแล้วทำไม่ได้จะถูกตำหนิ

