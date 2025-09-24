“อนุทิน” เสียงสั่นน้ำตาคลอ ปลื้มปีติในหลวงพระราชทานพร-พระบรมราโชวาท พร้อมรับสนองสละชีวิตให้ราชบัลลังก์

“อนุทิน” เสียงสั่นน้ำตาคลอ หลังนำ ครม.ถวายสัตย์ฯ เผย ปลื้มปีติในหลวงพระราชทานพรและพระบรมราโชวาท พร้อมสนองพระเดชพระคุณ ทำงานสุดความสามารถ สละทั้งชีวิตให้ราชบัลลังก์
วันนี้ (24 ก.ย.) เมื่อเวลา 19.15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะรัฐมนตรี (ครม.) เดินทางกลับมายังทำเนียบรัฐบาล หลังจากเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เพื่อประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ที่ตึกบัญชาการ 1
ทันทีที่มาถึง ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชวาทอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ และน้ำตาคลอ ว่า คณะรัฐมนตรีทุกคนได้รับพระราชทานพร และพระบรมราโชวาท ตนเชื่อว่า คณะรัฐมนตรีทุกท่านมีความปลื้มปีติ และจะต้องทำงานสนองพระเดชพระคุณ และสนองพระมหากรุณาคุณอย่างสุดความสามารถสุดชีวิต สุดสมองของแต่ละท่านที่มีอยู่ เป็นมงคลสูงสุดที่พวกเราได้รับ
ผู้สื่อข่าวถามว่า นายกฯ ซาบซึ้งจนน้ำตาคลอเลย นายอนุทิน ยิ้ม และพยักหน้ารับ ก่อนย้ำว่า “เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สามัญชนอย่างผม พึงจะได้รับ จะไม่มีทางทำอะไรนอกจากทำคุณงามความดีให้กับประเทศ และประชาชน ตามพระราชดำรัสที่ได้รับสั่งไว้
เมื่อถามว่า ยอมจะสละชีวิตได้ทุกอย่างเลยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “สละทั้งชีวิตให้ราชบัลลังก์ ซึ่งทำมานานแล้ว เป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม”