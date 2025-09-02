ยังไม่จบ! ทีม กม. "อิ๊งค์" ยื่นศาล รธน.เพิกถอนกระบวนการพิจารณาคดีคลิปเสียง อ้างตุลาการนั่งบัลลังก์หลังพ้นวาระ

ทีมกฎหมาย "แพทองธาร" ยื่นคำร้องขอศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอนกระบวนการถอดถอน อ้างเป็นไปโดยมิชอบ มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางคนนั่งบัลลังก์หลังพ้นวาระ
วันนี้ (2ก.ย.) เวลา 16.15 น. ทีมกฎหมายของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เข้าไปยื่นคำร้องขอให้พิจารณาเพิกถอนกระบวนการพิจารณาคดีคลิปเสียงสนทนากับนายฮุนเซน สืบเนื่องจากการที่ประกาศแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสราวุธ ทรงวิไล ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แทนนายปัญญา อุดชาชน ซึ่งได้พ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2568 โดยทันที
อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกันนี้นายปัญญา อุดชาชน เข้าร่วมประชุมพิจารณาเป็นองค์คณะตุลาการ และมีคำวินิจฉัยในเรื่องพิจารณาที่ 18/2568 จึงอาจก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายในการพิจารณา และวินิจฉัยที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จึงได้มีการยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้การพิจารณาคดีดำเนินไปใหม่อย่างถูกต้อง ดังเช่นกรณีที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วในคราวประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ และนายสุเมธ รอยกุลเจริญ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567 ในการนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้เพิกถอนกระบวนการพิจารณา และวินิจฉัยคดีในวันที่ 20 มีนาคม 2567 และดำเนินกระบวนพิจารณาคดีใหม่
ทางทีมกฎหมาย จึงคิดว่ามีมูลเหตุเพียงพอ และเปรียบเทียบกรณีตัวอย่างที่เคยปฏิบัติของศาลรัฐธรรมนูญในอดีต มาเทียบเคียงกับการพิจารณาคดีของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร เพื่อให้ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ