“แพทองธาร” สิ้นสุดความเป็นนายกฯ ปมคลิปเสียง “ฮุนเซน”

สียงข้างมาก (6 ต่อ 3) เสียงข้างมาก คือ
นายปัญญา อุดชาชน
นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม
นายวิรุฬห์ แสงเทียน
นายจิรนิติ หะวานนท์
นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์
นายอุดม รัฐอมฤต
วินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย จํานวน ๓ คน คือ
นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์
นายนภดล เทพพิทักษ์
นายสุเมธ รอยกุลเจริญ
เห็นว่า เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างไม่ร้ายแรง ความเป็น รัฐมนตรีของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๑๖๐ (๔)
และ (๕)
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย ว่า การเจรจาของผู้ถูกร้องกับสมเด็จฮุนเซ็นตามคลิปเสียงดังกล่าว มีลักษณะเป็นการไม่พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ เป็นการถือเอาผลประโยชน์ของสมเด็จฮุนเซนเหนือกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติ จึงเข้าข่ายมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยให้มีผลความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม และมีผลให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลง