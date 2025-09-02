"แม้ว" อ้างคิดผิดที่ไว้ใจ “ธรรมนัส” มากไป เจอ สส.หยอกโดนหลอกตลอด-พท.สบช่องยื่นปมตุลาการใหม่คดี "อิ๊งค์"

“ทักษิณ” อ้างดูคนผิดที่ไว้ใจ “ธรรมนัส” มากเกินไป เจอลูกน้องหยอกโดนหลอกตลอด บ่นละเลยสส.สอบตก-อาวุโส -ขณะที่พท. ลงชื่อ รวมเสียง ถามศาลรธน. ตุลาการหมดวาระ พิจารณาคดี “แพทองธาร“ ได้หรือไม่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงค่ำวันที่ (1 ก.ย.) สส.พรรคเพื่อไทยประมาณ 10 คน ได้นัดเลี้ยงสังสรรค์ให้นายฉลาด ขามช่วง ที่ได้รับเลือกให้เป็นดำรงตำแหน่งรองประธานสภาฯคนที่ 1 เมื่อเรื่องรู้ถึงนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ นายทักษิณ จึงเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับนายฉลาดด้วย โดยในวงรับประทานอาหาร นายทักษิณ พูดถึงกรณีที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แกนนำพรรคกล้าธรรม ถอนตัวจากรัฐบาลพรรคเพื่อไทย โดย ยอมรับผิดว่า “ไว้วางใจ ร.อ.ธรรมนัส มากเกินไป พี่ผิดไปแล้ว พี่ดูคนผิด” ทำให้ สส. ที่ร่วมวงอยู่นั้นสวนทันทีว่านายทักษิณ โดนคนหลอกตลอด ซึ่ง สส.ที่ร่วมวง ต่างเห็นตรงกันว่า ไม่เคยเห็นนายทักษิณ ยอมรับผิดแบบนี้มาก่อน เห็นได้ว่านายทักษิณ ได้แสดงท่าทีรู้สึกผิดมาก พร้อมกันนี้ สส. ก็ได้ระบายถึงการทำงาน การบริหารภายในพรรค ที่พรรคไม่ค่อยดูแลคนที่สอบตก หรือ สส.อาวุโส ที่ถูกละเลยไป โดยนายทักษิณ ก็รับปากว่าจะช่วยดูให้ ส่วนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล ก็ต้องรอดูพรรคประชาชนว่าจะเลือกอย่างไร
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในวงหารือยังได้พูดถึงกรณี ที่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน พ้นหน้าที่ และมีตุลาการ คนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทน ในวันที่ 29 ส.ค. ซึ่งเป็นวันพิจารณาคดีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ พอดี แม้จะเป็นการทำความเห็นของตุลาการฯ ที่เข้ามาใหม่ แต่ก็ไม่มีผลทำให้ผลการตัดสินเปลี่ยนแปลง เรื่องนี้พรรคเพื่อไทยได้ให้ฝ่ายกฎหมายยืนเรื่องต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความ โดยประเด็นนี้ จะทำให้พรรคเพื่อไทย มีเวลาแก้ปัญหาเรื่องการเลือกนายกฯ มีเวลาในการเจรจาเตรียมพร้อมมากขึ้น