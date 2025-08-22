สมชัยถามแรง! การไต่สวนนายกฯ เป็นเรื่องสาธารณะ ทำไมต้องไต่สวนลับ หวั่นคนไทยคลางแคลงใจ

อดีต กกต. “สมชัย ศรีสุทธิยากร” ออกโรงวิจารณ์การทำงานของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีปิดห้องไต่สวนนายกรัฐมนตรีโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคง ชี้เป็นผลเสียต่อความเชื่อมั่นของศาล และมองว่าการไต่สวนนายกฯ ควรเป็นประเด็นสาธารณะที่ประชาชนควรรับรู้ เพื่อไขข้อสงสัยที่ยังค้างคาใจ
วันนี้ (22 ส.ค.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (อดีต กกต.) ออกมาโพสต์ข้อความวิจารณ์การไต่สวนลับ โดยเจ้าตัวมองว่าการไต่สวนนายกฯ ควรเป็นประเด็นสาธารณะ ชี้อาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของศาล ทั้งนี้ อดีต กกต.ได้ระบุข้อความว่า
“ไต่สวนสีดำ
การปิดห้องไต่สวน โดยอ้างเนื้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาตินั้น น่าจะเป็นผลเสียต่อตัวตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและทำให้ความไม่วางใจ ไม่เชื่อมั่นในการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญมีมากขึ้นกว่าเดิม
หากจะอ้างเหตุผลความมั่นคง การไต่สวนตัวเลขาธิการสภาความมั่นคงน่าจะเป็นส่วนเดียวที่จัดให้เป็นการไต่สวนลับ และควรเชิญทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากห้อง ไม่ใช่แค่ให้แพทองธารไปรออีกห้องแค่คนเดียว
ส่วนการไต่สวนนายกฯ แพทองธารนั้น เป็นประเด็นสาธารณะที่สมควรให้คนไทยทั้งประเทศรับรู้ถึงเหตุผลในหลายเรื่องที่คนไทยยังคลางแคลงใจ เช่น ทำไมเรียกแม่ทัพภาคที่ 2 ว่าเป็นฝ่ายตรงข้าม ทำไมใจดีกับฮุนเซนโดยพูดว่าอยากได้อะไรให้บอกหลาน ที่พูดไปทั้งหมดเพื่อไม่ให้คนไทยไล่ไปเป็นนายกฯ เขมรหรือพูดเพื่อประเทศชาติกันแน่
คำถามเหล่านี้ ถึงฟังถ่ายทอดกันทั้งประเทศก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อความมั่นคงของประเทศ หากเป็นความมั่นคง ก็คงเป็นความมั่นคงเฉพาะตำแหน่งนายกฯ ของคุณแพทองธารเท่านั้น
แต่ที่รับรู้ หลังจากที่เลือกแนวทางไต่สวนสีดำ ความมั่นคงในความเชื่อถือผลการตัดสินของศาลพังทลายไปแล้วส่วนหนึ่ง
ไม่เชื่อก็ไปทำโพลถาม และปีหน้าหวังว่าอย่าได้คะแนนความโปร่งใสมาเป็นที่หนึ่งของประเทศแบบ สตง.ปีนี้ล่ะ ขำกลิ้ง”