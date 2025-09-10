xs
"ซาฟารีเวิลด์" โพสต์แสดงความเสียใจ เหตุเจ้าหน้าที่โดนสิงโตรุมขย้ำ ยันดูแลครอบครัวเต็มที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



วันนี้ (10 ก.ย.) เพจเฟซบุ๊ก Safari World โพสต์ว่า ตามที่ปรากฏข่าวเหตุการณ์อุบัติเหตุกับเจ้าหน้าที่ประจำโซนสิงโตในสวนสัตว์เปิด บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่าพนักงานผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บสาหัส และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และจะให้การดูแลและสนับสนุนครอบครัวอย่างสุดความสามารถ จากการตรวจสอบสิงโตและสัตว์ทุกชนิดอยู่ในสภาวะปกติ และได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ

บริษัทฯ ขอยืนยันว่า ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและพนักงานทุกคน โดยเน้นย้ำเรื่องการไม่ลงจากรถระหว่างการเที่ยวชมสวนสัตว์เปิด โดยเฉพาะในโซนสัตว์ดุร้าย บริษัทฯ จะดำเนินการ ตรวจสอบและเสริมมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันมิให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก

ขอแสดงความเสียใจ
บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
10 กันยายน 2568



นายเจียน รังคะรัสมี อายุ 58 ปี ตำแหน่ง Supervisor สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ผู้เสียชีวิตเหตุโดนฝูงสิงโตรุมขย้ำ
นายเจียน รังคะรัสมี อายุ 58 ปี ตำแหน่ง Supervisor สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ผู้เสียชีวิตเหตุโดนฝูงสิงโตรุมขย้ำ
