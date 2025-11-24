"อนุทิน" ถก คกก.ภัยพิบัติ เร่งบูรณาการช่วยน้ำท่วม ระดมเครื่องจักร-สูบน้ำ เน้นปชช.ปลอดภัย

นายกฯ ประชุมคกก. ภัยพิบัติ เร่งบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ระดมเครื่องจักร - เครื่องสูบน้ำ เน้น ความปลอดภัย ปชช.
วันนี้ (24พ.ย.) เมื่อเวลา 15.20 น. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทําเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2568 โดยมี นายศักดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมวันนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรมวเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้อำนวยการบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ศนภ.) ที่ขณะนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จะคอนเฟอเรนซ์เข้ามาร่วมประชุม โดยช่วงที่ผ่านมาตนได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด และลงพื้นที่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตั้งแต่จังหวัดพิจิตร อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี และพระนครศรีอยุธยา ที่มีน้ําท่วมขังต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน โดยครม.ได้มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อไปช่วยเหลือในส่วนเพิ่มเติม ที่บ้านเรือนของประชาชนมีน้ําท่วมขังเกินระยะเวลา 3 เดือน
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา ตนได้รับรายงานว่ามีการเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งทําให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตนและคณะได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสถานการณ์ และให้ข้อสั่งการไว้สําหรับทุกหน่วยงาน ซึ่งตอนนี้เราได้มีการระดมความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงเครื่องมือเครื่องจักร เพื่อบรรเทาสาธารณภัย ระดมเครื่องสูบน้ำจากทุกภาคทั่วประเทศ เข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ และเน้นย้ำให้ดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนให้มีความปลอดภัยเป็นลําดับแรก
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้จึงได้เชิญคณะกรรมการมาร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อติดตามสถานการณ์ ประเมินสถานการณ์และพร้อมที่จะให้ข้อสั่งการเพิ่มเติมในการช่วยเหลือดําเนินการให้ผู้ประสบภัยได้บรรเทาความเดือดร้อนและได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอและทั่วถึง