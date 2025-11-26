กองทัพไทยแจงอำนาจหน้าที่ ศป.กฉ.ส่วนหน้า ตั้ง “เสธ.เบิร์ด” เป็นโฆษกฯ แถลงข่าว-สื่อสารสถานการณ์ พร้อมแบ่งพื้นที่หน่วยทหารรับผิดชอบ 4 เขต

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เนื่องจากอุทกภัยรุนแรงจากฝนตกหนักต่อเนื่อง โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และได้มีประกาศจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยส่วนหน้า หรือ ศป.กฉ.ส่วนหน้า ขึ้น เพื่อบูรณาการกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และทรัพยากรจากทุกเหล่าทัพ รวมทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนต่างๆ เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดสงขลาอย่างเร่งด่วนและเป็นเอกภาพ โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยส่วนหน้า (ศป.กฉ.ส่วนหน้า) มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
1.ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
2. ประสานความร่วมมือและประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
3. อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลและให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวมทั้งดำเนินการอื่นใดในเรื่องที่เหมาะสมและเกื้อกูลในการป้องกันและแก้ใขปัญหาอุทกภัยได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลาเพื่อมิให้ขยายขอบเขตหรือส่งผลกระทบในวงกว้าง
4. รายงานผลการปฏิบัติให้นายกรัฐมนตรี หรือ คณะรัฐมนตรีทราบ
5. ดำเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรี หรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
โดย ศป.กฉ.ส่วนหน้า มีที่ตั้ง ณ กองบิน 56 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือสามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่เหมาะสมตามสถานการณ์ โดยมีภารกิจสำคัญในการอำนวยการ ควบคุม และประสานการปฏิบัติด้านบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยทหาร ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ รวมทั้งการประสานงานกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) เมื่อมีการจัดตั้ง โดยมีกำลังสนับสนุนจาก กรมการสื่อสารทหาร ในการจัดตั้งเสาสัญญาณ กรมแผนที่ทหาร ในการจัดอากาศยาน กรมส่งกำลังบำรุงทหาร และ กรมยุทธบริการทหาร ในการสนับสนุนการเคลื่อนย้าย รวมทั้งทีมแพทย์ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
นอกจากนี้ ยังสั่งการให้ทุกเหล่าทัพและส่วนราชการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยรับคำสั่งให้สนับสนุนภารกิจของ ศป.กฉ.ส่วนหน้า โดยทันทีเมื่อได้รับการประสาน เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
และเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลสำคัญเป็นไปอย่างครบถ้วน ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ จึงได้แต่งตั้ง พลโท วันชนะ สวัสดี ทำหน้าที่ โฆษกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (โฆษก ศป.กฉ.) เพื่อทำหน้าที่ในการแถลงข่าว สื่อสารสถานการณ์ และเผยแพร่มาตรการต่าง ๆ ที่ต่อสาธารณชนอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ได้มี การแบ่งเขตความรับผิดชอบของหน่วยทหารในพื้นที่ ได้แก่
-เขตที่ 1 กรม.พัฒนาที่ 4และ พัน.พัฒนาที่ 4
-เขตที่ 2 ร.5 พัน.1
-เขตที่ 3ป.5พัน.5
-เขตที่ 4พัน.ร.มทบ.42