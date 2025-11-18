ยิงสกัดสนั่นพรมแดนแม่ฟ้าหลวง! ทหารปะทะแก๊งขนยา ยึดยาบ้าอีกกว่าล้านเม็ด

เชียงราย - ทหาร ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมืองลาดตระเวนพบอีก..คาราวานแบกเป้เลาะเข้าชายแดนแม่ฟ้าหลวง แค่ส่งสัญญาณหยุดตรวจโดนยิงใส่ทันทีจนต้องสาดกระสุนโต้ ก่อนกลุ่มขบวนการจะทิ้งเป้เผ่นข้ามแดนกลับเขตอิทธิพลกลุ่มชาติพันธุ์ฝั่งเพื่อนบ้าน ล่าสุด จนท.เข้าตรวจพบยาบ้าเกลื่อนจุดปะทะ 7 กระสอบ เบ็ดเสร็จกว่า 1,000,000 เม็ด
วันนี้ (18 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย.ม.2 ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง เข้าตรวจสอบพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา พื้นที่หมู่บ้านจะตี หมู่ 16 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย หลังชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำ[วนประมาณ 9-10 คน เดินสะพายกระสอบดัดแปลงเข้ามาในฝั่งไทย ช่วงค่ำวันที่ผ่านมา (17 พ.ย.) จึงได้แสดงตัวเพื่อจะขอทำการตรวจค้น
แต่ปรากฏว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดการยิงปะทะกันขึ้นนานประมาณ 10 นาที เมื่อสิ้นสุดการปะทะฝ่ายเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัย ส่วนกลุ่มคนร้ายได้ทิ้งสัมภาระเอาไว้ในป่าแล้วใช้ความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้
กระทั่งเวลาประมาณ 06.30 น. วันนี้ (18 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ทหารได้เข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบตรงจุดปะทะปรากฏว่าพบกระสอบฟางตกกระจายอยู่ตามแนวป่าจำนวน 7 กระสอบ บรรจุยาเสพติดประเภท 1 (ยาบ้า) กระสอบละ 200,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดประมาณ 1,400,000 เม็ด จึงได้ยึดไว้เป็นของกลางและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบตามกฎหมายรวมทั้งวางกำลังสกัดกั้นอย่างเข้มงวดต่อไป
สำหรับพื้นที่ตรงข้ามบ้านจะตีเป็นเขตป่าติดต่อกับเมืองกาน เมืองตูม จ.เมืองสาด ประเทศเมียนมา ถิ่นอาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาขบวนการค้ายาเสพติดได้ใช้เส้นทางที่ยากลำบาก ลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังผาเมืองเคยสกัดกั้นได้หลายครั้ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2568 จนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่ทหารสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ 71 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 79 คน ตรวจยึดยาบ้าได้ 40,365,546 เม็ด, เฮโรอีน 1.2 กิโลกรัม, ไอซ์ 845 กิโลกรัม และฝิ่น 1.54 กิโลกรัม การปะทะกับกลุ่มขบวนการจำนวน 11 ครั้ง กลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 8 ราย ซึ่งหากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าวถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพฯ จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายถึง 11,961,340,680 บาท