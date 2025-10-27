ตะลึง! ยึดครั้งแรกยาบ้าตีตรา "ลาบูบู้" ทหารกองกำลังผาเมืองยิงปะทะชายแดนดับแก๊งค้ายา 6 ศพ ของกลาง 1.2 ล้านเม็ด

เชียงใหม่ - ตะลึง! พบครั้งแรกยาบ้าประทับตรา "ลาบูบู้" หลังทหารหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ปะทะขบวนค้ายาเสพติดชายแดน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ยึดยาบ้า 1.2 ล้านเม็ด คนร้ายเสียชีวิต 6 ราย
วันนี้ (27 ต.ค. 68) พันเอก มีชัย นิลศาสตร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง นำกำลังพลพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณบ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมยึดของกลางยาบ้า 1,200,000 เม็ด พร้อมอาวุธปืน 2 กระบอก หลังจากเมื่อช่วงเย็นวานนี้ทหารกองร้อยทหารม้าที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง 3 ชุดปฏิบัติการ ได้ออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจหลังสืบทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านพื้นที่ดังกล่าว
กระทั่งตรวจพบกลุ่มชายต้องสงสัย 8-9 คน แบกเป้สะพายหลังสีเขียวจำนวนมากเดินข้ามสะพานปางตอง จึงส่งสัญญาณให้หยุดตรวจ แต่กลุ่มขบวนการใช้ปืนไม่ทราบชนิดยิงตอบโต้จนเกิดการยิงปะทะกันประมาณ 5 นาที ทหารหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพปลอดภัยทั้งหมด พบศพขบวนการค้ายาเสพติดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 6 ราย จึงตรวจยึดกระเป๋าเป้สีเขียว 8 ใบ บรรจุยาบ้า 1,200,000 เม็ด และพบด้วยว่าหีบห่อบรรจุยาบ้าที่ยึดได้ครั้งนี้มีการประทับตรา "ลาบูบู้" ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พบและตรวจยึดได้ เบื้องต้นนำส่งให้สถานีตำรวจภูธรฝางดำเนินการตามกฎหมาย
จากสถิติระหว่างวันที่ 1 ตุลาคมถึงปัจจุบัน กองกำลังผาเมืองสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ 37 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหา 44 คน ยึดยาบ้ารวมกว่า 19,624,474 เม็ด เฮโรอีน 1.2 กิโลกรัม ไอซ์ 545 กิโลกรัม และฝิ่น 1.5 กิโลกรัม มีการปะทะขบวนการค้ายาเสพติด 5 ครั้ง กลุ่มขบวนการเสียชีวิต 7 ศพ